Павел Лобков опроверг информацию о нападении на него в центре Москвы

Известный телеведущий Павел Лобков опроверг в понедельник ранее появившуюся в некоторых СМИ информацию о своем ограблении.



«Сегодня не было ничего, никаких нападений, всё в порядке. Это всё вранье, утка», — цитирует его заявление «ТВ Центр».



Ранее появилась информация о том, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту о нападении на телеведущего канала «Дождь» Павла Лобкова. Инцидент якобы произошел в ночь на понедельник в центре Москвы. В полицию с заявлением обратился знакомый Лобкова — Владимир Афромеев.

По словам потерпевших, двое неизвестных напали на них у одного из домов по улице 4-я Тверская-Ямская. Они избили их и отняли у Павла Лобкова мобильный телефон Sony Xperia и кошелек с банковскими картами, а также другое имущество, принадлежащее Владимиру Афромееву на сумму 50 тыс. рублей, сообщало агентство городских новостей «Москва».



Также сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».



Полиция ищет подозреваемых. Их приметы в настоящее время устанавливаются, писала «Свободная пресса».



Павел Лобков работал ранее на телеканале НТВ и петербургском «Пятом канале». С 2012 года является одним из основных обозревателей телеканала «Дождь».

