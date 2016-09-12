Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Павел Лобков опроверг информацию о нападении на него в центре Москвы

Телеведущий назвал это всё враньем и уткой

Известный телеведущий Павел Лобков опроверг в понедельник ранее появившуюся в некоторых СМИ информацию о своем ограблении.

«Сегодня не было ничего, никаких нападений, всё в порядке. Это всё вранье, утка», — цитирует его заявление «ТВ Центр».

Ранее появилась информация о том, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту о нападении на телеведущего канала «Дождь» Павла Лобкова. Инцидент якобы произошел в ночь на понедельник в центре Москвы. В полицию с заявлением обратился знакомый Лобкова — Владимир Афромеев. 

По словам потерпевших, двое неизвестных напали на них у одного из домов по улице 4-я Тверская-Ямская. Они избили их и отняли у Павла Лобкова мобильный телефон Sony Xperia и кошелек с банковскими картами, а также другое имущество, принадлежащее Владимиру Афромееву на сумму 50 тыс. рублей, сообщало агентство городских новостей «Москва».

Также сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Полиция ищет подозреваемых. Их приметы в настоящее время устанавливаются, писала «Свободная пресса».

Павел Лобков работал ранее на телеканале НТВ и петербургском «Пятом канале». С 2012 года является одним из основных обозревателей телеканала «Дождь».

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Павел Лобков опроверг информацию о нападении на него в центре Москвы

Телеведущий назвал это всё враньем и уткой

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Максим Кононенко

публицист

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке