Демократы нашли, кем заменить Клинтон на выборах президента США

Демократическая партия США может провести экстренное заседание и решить вопрос возможной замены Хиллари Клинтон на президентских выборах из-за ее проблем со здоровьем. Если Клинтон всё же решит отказаться от участия в выборах, ее заменит нынешний вице-президент США Джо Байден или Берни Сандерс, проигравший на праймериз, предполагает издание The Telegraph.

Напомним, в минувшее воскресенье Клинтон упала в обморок на церемонии в память жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Она не смогла самостоятельно добраться до своего автомобиля, споткнулась о бордюр и потеряла туфлю. В штабе политика ее самочувствие объяснили жарой.

Ранее на выступлении в Огайо Клинтон закашлялась и почти не могла говорить. При этом она попыталась выйти из положения, отшутившись, что страдает аллергией на Дональда Трампа. Позднее лечащий врач политика заявила, что у Клинтон диагностирована пневмония.

Нового кандидата демократы могут назначить только в том случае, если Клинтон сама снимет свою кандидатуру с президентских выборов. Однако она не высказывает такого желания. Через некоторое время после инцидента политик заявила журналистам, что чувствует себя прекрасно, сообщает «РИА Новости».

Слухи о неважном состоянии здоровья Хиллари Клинтон распространились уже давно. Так, ее конкурент Дональд Трамп неоднократно призывал ее обнародовать свою медицинскую карту, чтобы у избирателей не было никаких сомнений в состоянии ее здоровья. При этом республиканец заявил, что готов сделать то же самое. Кроме того, Трамп заявлял, что Клинтон недостаточно вынослива, чтобы быть президентом.