Суд продлил арест генералу СК РФ Никандрову до 19 декабря

Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест замначальнику Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве генералу Дениса Никандрову, обвиняемого в получении взятки, на три месяца и четыре дня — до 19 декабря 2016 года.



«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Никандрова на три месяца и четыре дня, то есть до 19 декабря», — цитирует решение суда агентство ТАСС.



Ранее Лефортовский суд арестовал до 15 сентября троих высокопоставленных офицеров Следственного комитета: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замначальника столичного главка Дениса Никандрова, которые обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.



По версии следствия, сотрудники СКР причастны к получению взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. В частности, Никандров подозревается в получении взятки в размере $1 млн. Всего речь идет о взятке в $5 млн.

