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Суд продлил арест генералу СК РФ Никандрову до 19 декабря

Его обвиняют в получении взятки в $1 млн от криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой

Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест замначальнику Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве генералу Дениса Никандрову, обвиняемого в получении взятки, на три месяца и четыре дня — до 19 декабря 2016 года.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Никандрова на три месяца и четыре дня, то есть до 19 декабря», — цитирует решение суда агентство ТАСС.

Ранее Лефортовский суд арестовал до 15 сентября троих высокопоставленных офицеров Следственного комитета: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замначальника столичного главка Дениса Никандрова, которые обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, сотрудники СКР причастны к получению взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. В частности, Никандров подозревается в получении взятки в размере $1 млн. Всего речь идет о взятке в $5 млн.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Суд продлил арест генералу СК РФ Никандрову до 19 декабря

Его обвиняют в получении взятки в $1 млн от криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой

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