Россия создает инвестфонд с Турцией объемом $1 млрд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создает совместный с Турцией инвестиционный фонд, целевой объем которого составит $1 млрд. Он будет заниматься кредитованием совместных проектов в приоритетных отраслях, включая сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, инфраструктуру. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Новый фонд может начать работу в 2017 году, однако проработка перспективных проектов уже идет. По мнению экспертов, фонд закрепит бизнес-отношения между странами, но для сверхамбициозных проектов ему нужно больше средств.

Как сообщил «Известиям» Кирилл Дмитриев, принято решение не только о создании российско-турецкого инвестиционного фонда, но и о том, что Россию в нем будет представлять РФПИ.



— Сейчас в Турции завершается создание суверенного фонда, который будет ее представлять в этом проекте. Важно, что для создания как турецкого, так и российско-турецкого фонда используется опыт РФПИ, — рассказал Кирилл Дмитриев.



Он отметил, что РФПИ сегодня активно работает с турецкими партнерами, есть соглашение с Rönesans Holding (турецкий холдинг, занимающийся строительством и инвестициями в недвижимость) по реализации проектов в России, анализируется ряд сделок с другими компаниями в различных отраслях и регионах.

Глава РФПИ подчеркивает, что создание нового фонда позволит системно финансировать российско-турецкие инвестиционные проекты.

— РФПИ уже рассматривает проекты на $300 млн для их обсуждения в рамках российско-турецкого инвестиционного фонда в таких секторах, как сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, инфраструктура. РФПИ создал около 20 страновых партнерств, от нескольких сотен миллионов долларов до нескольких миллиардов каждое. В таком диапазоне мы считаем оптимальным и создание фонда. Тем более что его целевой размер сейчас установлен на уровне $1 млрд, — сообщил Кирилл Дмитриев.

Новый фонд может начать работу в 2017 году, однако проработка перспективных проектов уже идет.

— Еще не завершено создание суверенного фонда Турции, который будет представлять Турцию в совместном с Россией проекте. Поэтому операционная деятельность совместного фонда вряд ли начнется раньше следующего года. Однако сейчас уже активизировалось взаимодействие с турецкими партнерами и идет проработка перспективных проектов. Поэтому уже вскоре могут последовать первые сделки, — рассчитывает Кирилл Дмитриев.

О возобновлении переговоров по созданию такого фонда в конце июля сообщал министр экономического развития Алексей Улюкаев. Ранее переговоры были прерваны из-за охлаждения отношений между Москвой и Анкарой после гибели российского летчика в Сирии в ноябре прошлого года. Как пояснял тогда глава МЭР, хотя и «нельзя дважды зайти в одну и ту же реку», «мы ставим задачи восстановить всё лучшее, что было в наших торгово-экономических, инвестиционных отношениях до ноября прошлого года» (цитата по «Интерфаксу»).



Восстановить же придется многое. Так, в первом квартале 2016 года прямые инвестиции из Турции в Россию упали на фоне охлаждения отношений между двумя странами в семь раз — со $123 млн до $18 млн. Прямые инвестиции из России в Турцию снизились и того сильнее — в 21 раз: с $786 млн до $38 млн (данные Центробанка). Серьезно просел (на 40% за январь–июль, до $8,58 млрд, по данным ФТС) и товарооборот между странами. Это произошло после того, как Россия ввела в начале года запрет на поставки турецких овощей, а Турция, в свою очередь, хотя официально запретов не вводила, но фактически приостановила закупку российской пшеницы (один из основных товаров, закупаемый Турцией в России, наряду с природным газом).

Два государства имеют ряд международных проектов, в основном они касаются строительства (около 300 турецких компаний с контрактами на $50 млрд работают в России, в том числе Rönesans, Polimeks, Tefken, Gama), банков (Кредит Европа банк в России и Denizbank Сбербанка в Турции), энергетики. В августе Турция приняла правительственное решение об учреждении суверенного инвестфонда Turkiye Varlik Yonetimi с объемом средств 50 млн турецких лир ($16,8 млн), которые предоставит государственный фонд приватизации. Как ранее не исключал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, инвестфонд России и Турции мог бы инвестировать в строительство АЭС «Аккую» на южном побережье Турции мощностью 35 млрд кВт·ч в год.

Профессор РЭШ (Российская экономическая школа) Наталья Волчкова сомневается, что за счет средств нового фонда можно будет профинансировать амбициозные проекты в энергетике, включая АЭС «Аккую». Но она полагает, что средства фонда можно направить на какие-то отдельные его элементы и «средние» проекты в общих для бизнеса двух стран отраслях.

— Это в том числе дополнительный гарант стабильности политических и экономических отношений между странами. С точки зрения проблем в этом регионе, конечно, это поможет бизнесу. Отраслевой приоритет, судя по всему, выбран исходя из текущих экономических взаимоотношений стран, интерес Турции к сельскому хозяйству и туризму совершенно понятен. Это не сверхамбициозная задача, скорее отклик на существующие взаимоотношения, — считает она.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, в свою очередь, отмечает, что возможности частного бизнеса еще не до конца использованы и сначала следовало бы восстановить активность частного сектора.

— Я удивлена, что речь идет об инвестфонде, потому что у нас до введения санкций было активное присутствие турецких компаний в некоторых сегментах, в частности строительстве. В этом смысле было бы лучше восстановить активность частного сектора. Можно было бы просто вернуть его рынок к его прежнему состоянию, это принесло бы пользу экономике, — уверена Наталия Орлова.