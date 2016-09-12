Работу Мутко одобряют 13% россиян, а 41% не знает о нем вовсе. Опрос

О министре спорта России Виталии Мутко ничего не знает 41% россиян, еще 21% относится к нему негативно и только 13% — позитивно.



Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

«Большая часть россиян не смогла ничего сказать о министре спорта Виталии Мутко. Среди тех, кто что-то о нем знает, 13% относятся к нему хорошо, 21% — плохо», — свидетельствуют данные соцопроса.

По данным социологов, 5% респондентов, которые относятся к Мутко положительно, говорят о старательности и активности министра, 2% опрошенных ставят ему в заслугу победы российских спортсменов, 1% — отстаивание интересов российского спорта на международной арене.

Среди россиян, которые относятся к Виталию Мутко плохо, 6% считают его неэффективным, 4% вспоминают «допинговый скандал» с российскими спортсменами, 3% говорят об ухудшении ситуации в российском спорте.