Работу Мутко одобряют 13% россиян, а 41% не знает о нем вовсе. Опрос

Респонденты считают министра спорта России деятельным, но ассоциируют его с допинговым скандалом и поражением на Евро-2016
О министре спорта России Виталии Мутко ничего не знает 41% россиян, еще 21% относится к нему негативно и только 13% — позитивно.
Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».
«Большая часть россиян не смогла ничего сказать о министре спорта Виталии Мутко. Среди тех, кто что-то о нем знает, 13% относятся к нему хорошо, 21% — плохо», — свидетельствуют данные соцопроса.
По данным социологов, 5% респондентов, которые относятся к Мутко положительно, говорят о старательности и активности министра, 2% опрошенных ставят ему в заслугу победы российских спортсменов, 1% — отстаивание интересов российского спорта на международной арене.
Среди россиян, которые относятся к Виталию Мутко плохо, 6% считают его неэффективным, 4% вспоминают «допинговый скандал» с российскими спортсменами, 3% говорят об ухудшении ситуации в российском спорте.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.