Апгрейд, апдейт и версия 2.0

Американцы опять рвутся в бой — на официальном сайте департамента армии США (структурное подразделение Пентагона) размещен заказ на масштабное социологическое исследование русского национализма, осуществить которое планируется до апреля 2017 года. Сбор данных поручат русскоговорящим сотрудникам Минобороны США, которым предстоит составить анкету из 55 вопросов, касающихся проблем национализма и отношения граждан к истории XX века.

Зачем? Какие цели преследует Вашингтон?

Ответ лежит на поверхности — дестабилизировать Россию через национальный вопрос.

Убедившись в очередной раз, что ничего не понимают в русском национализме, западники снова взялись собирать этот адский «кубик Рубика». Не секрет, что для провоцирования конфликтов обычно стараются нанести удар по двум ахиллесовым пятам — социально-экономической ситуации и по этноконфессиональным противоречиям. Раз такая технология работает в других странах, то, полагают наши оппоненты, рано или поздно сработает и в России.

Ведь зарубежные гуру «ненасильственного» сопротивления уверовали в универсальность этой модели и по-прежнему упорно пытаются создавать условия для альянса, в котором либералы — управляющая компания, а националисты — околофутбольный силовой «таран», уличные бойцы для захвата административных зданий. На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке идет активное тестирование протестного потенциала. Екатеринбург — яркий пример. Это особенно важно понимать, так как сохраняется вероятность, что, пытаясь дестабилизировать ситуацию перед выборами, заинтересованные стороны будут продолжать искусственно разогревать протестный настрой в самых широких массах. Опираясь при этом на группы внутри системы, которые с некоторых пор называют «шестой колонной», в которую входят в том числе и влиятельные фигуры — от руководства вузов до крупного бизнеса, части региональных и федеральных элит и т.д.

На днях интернет облетело скандальное видео, на котором второй человек из списка ПАРНАСа на думских выборах Вячеслав Мальцев, его доверенное лицо Дмитрий Демушкин и секретарь общественного объединения «Руссовет» Юрий Горский обсуждают подготовку переворота в Москве. «4-го выходим в Люблино, 5-го заканчиваем в Кремле», — подытоживает Демушкин, которого цитирует телеканал РЕН ТВ. Из видео становится понятно, что «революционеры» планируют акции, приуроченные к празднованию Дня народного единства, 4 ноября. Мальцев пообещал России новую революцию с точной датой 5 ноября 2017 года. Нынче «05.11.17» пытаются сделать мемом и брендом. Хорошо известный прием — брендинг революции.

Напомним, что по итогам думских выборов, состоявшихся 4 декабря 2011 года, лидеры крайне правых приняли самое активное участие в протестах на территории Москвы и Санкт-Петербурга, создавая для «белоленточников» необходимую массовку. Так укреплялся союз неонацистов с несистемной «либеральной» оппозицией.

Любопытно, что первые выступали в качестве таранной силы, выполняя за псевдолибералов «грязную работу»: после закрытия избирательных участков, в 21.00 по Москве состоялась несанкционированная акция движения «Русские». В соответствии со стандартным алгоритмом, прописанным в брошюре Джина Шарпа «198 методов ненасильственных действий», было распространено заявление о непризнании результатов голосования. Экстремисты даже потребовали создания параллельных органов самоуправления, а один из их предводителей — Александр Белов — объявил о начале кампании «Путин, уходи!».

Два года спустя эти лозунги получат свое развитие на киевском майдане.

Тогда журналисты либеральных СМИ назвали протесты самым массовым митингом оппозиции с 1993 года, после чего на Лубянке прошли столкновения с полицией. Ведь специфика технологии — оперативный перевод протеста из социальной плоскости в политическую. Главное — уметь вовремя и быстро «оседлать» народное негодование и управлять улицей.

А что сейчас? Апгрейд, апдейт и версия 2.0?

Особенно с учетом возможного привлечения к организации беспорядков граждан России, участвующих в карательных операциях на Украине в составе бандформирований.

Парадокс в том, что мы имеем дело с политической технологией, которая распространяется по типу вируса. Начинают с жонглирования чувствительными для российского общества вопросами этнической преступности и незаконной трудовой миграции, набирая очки, а потом будут поощрять сепаратизм на Северном Кавказе, в Поволжье и на Урале. На ум приходит старая забава американских конгрессменов — «Неделя порабощенных народов» (Captive Nations Week), которая с большой помпой проводится с 1953 года. Украину, Грузию, Сирию, Ливию и Йемен американцы уже «освободили». Теперь готовятся взяться за Россию. Мы с сепаратизмом сталкивались в 1990-е годы. Возвращаться туда никто не хочет. Хотя на Урале и в Сибири снова пытаются раскачивать общество, манипулируя термином «федерализация».

Русский народ, безусловно, государствообразующий, а русский язык — главная культурная скрепа не только народов России, но и всего постсоветского пространства, русского мира. Не в плане этничности, а в смысле принадлежности к русской цивилизации. Об этом свидетельствует вся наша история — от Руси до Российской Федерации.

Однако называющие себя националистами лукавят, предлагая построить «национальное государство». Они сознательно опускают тот факт, что политический ландшафт России всегда был многонациональным. Эти псевдонационалисты — инструменты в руках зарубежных политтехнологов. Чтобы блокироваться с несистемными псевдолибералами, не скрывающими своей принадлежности к зарубежной сетевой политической агентуре, русский националист должен абсолютно не уважать себя, компрометируя собственную репутацию (если была), предавая свои взгляды, политическую позицию и сторонников. Если политический деятель допускает саму возможность стать элементом отшлифованной западной технологии, цель которой — нанесение урона Отечеству и его народу, то он не имеет права именоваться патриотом. Это не более чем расходный материал, швыряемый западными политтехнологами в топку очередного проекта. История не прощает ошибок.

Автор — директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, докт. полит. наук, член Изборского клуба

Все мнения >>