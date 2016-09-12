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Ростуризм призывает россиян не покидать пределы курортных зон в Турции

На востоке Турции в городе Ван при взрыве заминированной машины пострадало 48 человек

Ростуризм призвал российских туристов, которые сейчас отдыхают в Турции, не покидать пределов курортных зон. В понедельник в турецком городе Ван взорвался припаркованный автомобиль. Число пострадавших возросло до 48 человек.

Ведомство напомнило о необходимости проявлять осторожность и находиться в основном в охраняемых туристских зонах, передает «Утро.ru».

Глава Ростуризма Олег Сафонов также заявил, что организованных российских туристов на востоке Турции, где произошел взрыв, нет. Он отметил, что эта часть страны не пользуется популярностью у россиян.

Напомним, взрыв в городе Ван произошел в понедельник утром. На площади между зданиями администрации, местного отделения правящей Партии справедливости и развития и полицейским участком взорвался заминированный автомобиль.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Ростуризм призывает россиян не покидать пределы курортных зон в Турции

На востоке Турции в городе Ван при взрыве заминированной машины пострадало 48 человек

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