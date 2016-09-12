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На видео попал момент стрельбы из свадебного кортежа на юге Москвы

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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы

В Сети появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент со стрельбой, которую в воскресенье устроили участники свадебного кортежа на юге Москвы.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного главка МВД Софью Хотину, двоим задержанным, которые открыли огонь из Porsche Panamera, грозит до 5 лет лишения свободы.

Всего в «праздничном заезде» приняло участие пять автомобилей: Bentley, Maybach и три Porshe. Недалеко от поворота на Шипиловский проезд из машин начали стрелять в воздух — на записи слышно по меньшей мере пять хлопков. 

Три из четырех авто удалось остановить на Новоцарицынском шоссе, у КПП парка «Царицыно», четвертую машину позже задержали на улице Каспийская.

У участников свадебного кортежа изъяли три травматических пистолета, 15 патронов и четыре магазина.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемые в правонарушении отпущены под подписку о невыезде.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

На видео попал момент стрельбы из свадебного кортежа на юге Москвы

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы

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