На видео попал момент стрельбы из свадебного кортежа на юге Москвы

В Сети появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент со стрельбой, которую в воскресенье устроили участники свадебного кортежа на юге Москвы.



Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного главка МВД Софью Хотину, двоим задержанным, которые открыли огонь из Porsche Panamera, грозит до 5 лет лишения свободы.



Всего в «праздничном заезде» приняло участие пять автомобилей: Bentley, Maybach и три Porshe. Недалеко от поворота на Шипиловский проезд из машин начали стрелять в воздух — на записи слышно по меньшей мере пять хлопков.



Три из четырех авто удалось остановить на Новоцарицынском шоссе, у КПП парка «Царицыно», четвертую машину позже задержали на улице Каспийская.



У участников свадебного кортежа изъяли три травматических пистолета, 15 патронов и четыре магазина.



По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемые в правонарушении отпущены под подписку о невыезде.

