Лукашенко поручил договориться о цене на российский газ за два дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил договориться о поставках газа с Москвой в течение двух дней. Об этом он заявил на встрече с заместителем председателя Совета министров республики Владимиром Семашко.

«Я ознакомился с вашим докладом по горячим следам по переговорам в Москве. Хотел бы, чтобы вы мне рассказали более подробно, как будем дальше действовать. Потому что каждый год возвращаться таким образом к этим проблемам, наверное, вообще печально», — цитируют президента Белоруссии Дни.Ру.

В свою очередь, Семашко сообщил о нескольких подходах к ценообразованию, которые основаны на соглашениях, подписанных в предыдущие годы.

Он подчеркнул, что один из вариантов уже обсуждался с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем.

«Завтра-послезавтра мы будем продолжать эти переговоры. Сегодня я получил поручение от президента обсудить все три возможных варианта и выбрать наиболее оптимальный для двух стран. Буквально за два дня до 14 сентября включительно мы должны выйти на подписание протокола», — заявил Семашко.

Разногласия между сторонами относительно стоимости голубого топлива возникли в начале 2016 года. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявлял, что стоимость тысячи кубометров газа должна составлять $80 против $132. К настоящему моменту долг за поставленное Россией топливо за первое полугодие составляет более $270 млн.