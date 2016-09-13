Казахстан купит у России два новейших военно-транспортных самолета

Россия и Казахстан в ближайшее время заключат контракт на поставку новейших военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, также известных как Ил-476. Как рассказал «Известиям» информированный источник в военно-дипломатических кругах, казахстанские военно-воздушные силы должны получить два новейших летающих транспортника.



— В настоящее время договор находится в высокой степени готовности, его подписание планируется в ближайшие 1,5–2 месяца. Казахстану эти машины нужны как можно быстрее, поэтому согласование идет достаточно оперативно, — рассказал «Известиям» информированный источник в военно-дипломатических кругах. — Пока Казахстан решил закупить два Ил-76МД-90А. Продолжатся ли закупки после исполнения этого контракта, пока неизвестно. Стороны сошлись на том, что вернутся к вопросу продолжения поставок уже после окончательного выполнения нынешнего договора.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Известиям» подтвердили, что переговоры с Казахстаном ведутся, а в ходе прошедшей в Астане летом нынешнего года военно-технической выставки KADEX Ил-76МД-90А привлек пристальное внимание казахских специалистов и военных. При этом контракт на поставку машин в Казахстан в ОАК предпочли не комментировать.

По данным «Известий», комплектация Ил-476 ВВС Казахстана будет несколько беднее, чем у аналогичных машин Воздушно-космических сил (ВКС) России. В частности, на двух казахстанских бортах будут отсутствовать комплексы бортовой самообороны «Президент-С», а также оптико-электронные станции, позволяющие выполнять полеты на предельно низких высотах ночью и в сложных погодных условиях.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Притчин подчеркнул, что развитие отношений с Казахстаном — одно из важных направлений внешней политики РФ.

— Казахстан — это наш ближайший союзник на постсоветском пространстве, один из ключевых партнеров в рамках ЕАЭС и ОДКБ, через президента Назарбаева, например, шли неформальные переговоры Путина с Эрдоганом, — отметил эксперт. — Безопасность Казахстана для РФ очень важна, поскольку у нас самая длинная непрерывная граница в мире. Мы очень заинтересованы, чтобы там была максимально стабильная ситуация.

По словам Станислава Притчина, в настоящее время Казахстан сталкивается с целым рядом потенциальных угроз для своей безопасности.

— Для Казахстана наиболее острый вопрос сейчас — это транзит власти, кто будет следующим президентом, другая угроза безопасности — активизация террористического подполья, — пояснил эксперт. — В этих условиях военно-транспортная авиация приобретает очень большое значение. Казахстан — огромная по площади страна с компактной армией, и поддерживать высокую концентрацию войск во всех округах одновременно невозможно, поэтому очень важна мобильность вооруженных сил, чтобы можно было оперативно перебрасывать войска в случае кризисов. Есть недавний пример: когда были теракты в Актобе, появилась необходимость срочно перебросить войска из других регионов, чтобы стабилизировать ситуацию.

Как отметил главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов, не исключено, что два борта для ВВС Казахстана будут переданы из ранее заказанных ВКС России 39 Ил-76МД-90А, строительство которых сейчас ведется на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске по заключенному в 2012 году контракту.

— У Минобороны России пока нет острой необходимости в новейших военно-транспортных самолетах. А учитывая желание Казахстана получить новейшие машины как можно быстрее, российские военные наверняка будут готовы поделиться двумя Ил-76МД-90А со своим стратегическим союзником, — считает Андрей Фролов. — «Президент-С» и оптико-электронная станция пока только проходят испытания и еще не устанавливаются на Ил-76МД-90А ВКС России. Так что не исключено, что после завершения всех работ и принятия данных систем на снабжение российских Воздушно-космических сил они позже будут установлены и на летающие транспортники ВВС Казахстана.

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