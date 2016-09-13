В Брюсселе создают альтернативу НАТО

На предстоящем 16 сентября саммите в Братиславе одной из важнейших тем станет обсуждение обновленного плана оборонной политики ЕС, совместной инициативы Франции и Германии. С предложениями, которые лягут в основу создания Европейского оборонного агентства, выступили главы министерств обороны двух стран Жан-Ив Ле Дриан и Урсула фон дер Ляйен. В подкомитете по вопросам безопасности и обороны Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей фракции Европарламента, «Известиям» рассказали, что приветствуют новую оборонную стратегию.

— Brexit не станет причиной разобщенности внутри ЕС — напротив, мы должны работать вместе. Предложения министров обороны Франции и Германии как раз направлены на то, чтобы усилить взаимодействие и сформировать на долгосрочную перспективу задачи, решение которых упрочило бы положение Евросоюза как объединения не только политического и экономического, но также военного, — рассказали в пресс-службе ЕНП.

Документ, который сейчас находится на рассмотрении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, разработан с целью сделать «более активной и более полезной» европейскую оборонную политику. Он станет основой для пересмотра всей стратегии безопасности Европы.

В частности, в документе говорится, что «на фоне ухудшения обстановки в области безопасности... настало время укрепить наше единство и объединить усилия европейской обороны в целях более эффективной защиты граждан и границ Европы».

Примечательно, что обновлению военной стратегии ЕС препятствовала Великобритания, которая выступала против создания европейской армии, а также дублирования структур НАТО. Как подчеркивается в документе, «с учетом решения Соединенного Королевства выйти из состава ЕС, мы должны с этих пор действовать как объединение 27 партнеров».

Один из основных пунктов направлен на предотвращение массовых закупок странами ЕС вооружений и техники у США. Для этого предлагается расширить программы по производству самолетов-заправщиков, систем спутниковой связи, оборудования для обеспечения кибербезопасности, а также завершить реализацию программы по созданию беспилотника класса MALE, которой совместно уже занимаются Франция, Италия и Германия. Координировать работу поручили Европейскому оборонному агентству (ЕОА).

Как рассказали «Известиям» в ЕОА, в первую очередь оно будет заниматься недопущением дублирования работы с НАТО.

— Цель Европейского оборонного агентства заключается в оказании поддержки государствам — членам ЕС в укреплении их оборонного потенциала с учетом потребностей. Агентство и дальше намерено выполнять работу, принимая во внимание те задачи, которые будут находиться теперь в нашем ведении. Между тем мы намерены вести постоянный диалог с НАТО, чтобы избежать ненужного дублирования работы и пытаться взаимно дополнять друг друга, — подчеркнула представитель агентства Элизабет Щефман.

Кроме того, в документе отмечается, что Евросоюз должен создать новый командный центр для координации медицинской помощи и логистический центр для обмена «стратегическими активами» и обмена данными спутниковой разведки. А существующий Еврокорпус ЕС (военный клуб Германии, Франции, Бельгии, Люксембурга, Италии и Польши, сформированный в 1995 году. — «Известия») должен стать основой будущей европейской армии. Главным приоритетом становится интеграция всей оборонной промышленности Европы — то есть задачами национального правительства является поддержка европейских оборонных предприятий для создания «подлинных центров передового опыта». Что же касается краткосрочных проектов, то основная задача обновленной оборонной стратегии — обеспечивать защиту внешних границ с сохранением свободного въезда внутри шенгенской зоны.

Вместе с тем в Центре европейской политики, который возглавляет экс-председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, считают, что создание Европейского оборонного агентства призвано поддержать систему ЕС.



— Подобное сотрудничество является прагматичным ответом на вызовы, с которыми сегодня сталкивается Евросоюз. Связаны они главным образом с длительным экономическим спадом, а также продолжающейся борьбой военных учреждений за бюджетное финансирование, которое постоянно снижается, — сказал «Известиям» политический аналитик центра Андреа Фронтини.

По словам Фронтини, новая оборонная стратегия призвана решать задачи по обеспечению безопасности в регионе — от украинского кризиса и нестабильности в средиземноморском регионе до растущей угрозы терроризма в некоторых странах ЕС.

Кроме того, отмечает он, предложения по новой обороне подразумевают разделение функций между структурой ЕС и НАТО, в том числе по части обеспечения европейской безопасности в будущем.

