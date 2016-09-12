Дефицит бюджета в РФ составил 2,9% ВВП

Федеральный бюджет РФ за период с января по август 2016 года исполнен с дефицитом в размере 1 трлн 518,52 млрд рублей, или 2,9% ВВП.

По данным Минфина РФ, доходы бюджета составили 8 трлн 142,82 млрд рублей, это 59,3% от общего объема доходов на год. Расходы составили 9 трлн 661,34 млрд рублей — 60% от общего объема расходов на год.

Объем ВВП России за тот же период достиг 52 трлн 267,58 млрд рублей.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за полугодие составило 1,428 трлн рублей и 90,287 млрд рублей соответственно.

Самый большой доход в бюджет РФ обеспечила Федеральная налоговая служба — 4 трлн 423,92 млрд рублей, или 59% к прогнозным показателям доходов на 2016 год. На втором месте — Федеральная таможенная служба — 2 трлн 735,71 млрд рублей, или 57,8% к прогнозным показателям доходов. Остальные федеральные органы в сумме перечислили 983,189 млрд рублей, или 65,3% к прогнозным показателям.

Федеральный бюджет в августе исполнен с дефицитом 76,57 млрд рублей, или 1,1% ВВП.