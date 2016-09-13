Новый президент Австрии может отменить антироссийские санкции

Власти Австрии перенесли сроки проведения президентских выборов в стране из-за дефекта почтовых конвертов для голосования. 13 сентября в австрийском парламенте пройдет голосование по утверждению даты второго тура голосования. За перенос даты высказались и обе претендующие на победу партии. В правой Партии свободы (АПС) уже посчитали убытки от перевыпуска новых конвертов для голосования — они составили более €1 млн. Однако такую цену всё же стоит заплатить для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. Во время второго тура выборов летом 2016 года были зафиксированы многочисленные нарушения, из-за чего конституционный суд страны отменил итоги голосования.

— Мы вынуждены принять новые правила. Вероятнее всего, выборы будут перенесены на 4 декабря. 13 сентября пройдет голосование парламента в Вене по поводу даты проведения выборов. Большинство парламентариев склоняются к более поздней дате — 4 декабря. Также за эту дату выступает и министр внутренних дел страны. Наша партия должна принять новую дату, потому что необходимо быть уверенным, что на выборах не будет никаких погрешностей, никаких нарушений. Опыт прошлого раунда голосования дает о себе знать. Мы не должны повторить ту же ошибку, — рассказала «Известиям» член АПС, депутат Европарламента от Австрии Барбара Каппел. — Это техническая проблема, никакого влияния на результаты выборов перенос даты иметь не должен. Конечно, эта проблема дорого обошлась нашей стране — более €1 млн. Более того, проведение второго раунда выборов стоит более €12 млн. Однако это необходимо для корректного проведения голосования и получения честных результатов.

На сегодняшний день большие шансы на успех имеет кандидат от АПС Норберт Хофер: согласно последним данным соцопросов, за него готовы проголосовать 53% австрийцев.

— Шансы нашего кандидата очень велики. И, судя по тому, как проводится политика государства сейчас, его шансы будут лишь увеличиваться. Я уверена, что Хофер способен выиграть эти выборы. Тем более что проблемы нашей страны к этому моменту никуда не денутся. Ситуация с миграционным кризисом также не разрешится: австрийское правительство до сих пор выдает максимум квот для беженцев. Если оценить геополитическую ситуацию в мире, положение Европы не улучшается, — отметила Барбара Каппел. — Для преодоления экономического кризиса Евросоюзу необходима отмена антироссийских санкций. Это большая потеря для ЕС. Россия — наш крупнейший торгово-экономический партнер, у нас очень много и двусторонних контрактов с Москвой. Господин Хофер, будучи президентом, будет выступать за снятие ограничений с России во благо всего Евросоюза.

В партии полагают, что, несмотря на то что в парламентской Австрии полномочия главы государства весьма ограничены, в случае победы кандидата от правых Евросоюз не сможет принимать единоличные решения, навязанные Брюсселем или Берлином.

— Работа прошлого правительства была отмечена антирекордами по безработице, массовой иммиграцией и сдачей позиций перед ЕС. К тому же австрийцы хотят такого президента, который в большей степени работает над целями и задачами собственного народа, нежели выполняет желания «еврократов» из Брюсселя, — заявил «Известиям» вице-мэр Вены, глава венского отделения партии АПС Йоханн Гуденус.

Второй тур президентских выборов в Австрии прошел 22 мая 2016 года и завершился победой бывшего лидера «зеленых» Александра Ван дер Беллена. По итогам пересчета бюллетеней, поданных по почте, Ван дер Беллен набрал 50,3% голосов и обошел своего противника — кандидата от Партии свободы Норберта Хофера на 0,6%, или чуть более чем на 31 тыс. голосов.

Эти результаты позже начал оспаривать лидер Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе, заявляя, что при подсчете голосов имели место многочисленные нарушения закона и 573 275 бюллетеней были неверно учтены.