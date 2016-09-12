Мария Гайдар решила отказаться от российского гражданства

Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства России в Главное управление по вопросам миграции МВД России.

«Обращение гражданки России М.Е. Гайдар поступило в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ, в котором она сообщает «...о желании выхода из гражданства России в связи со вступлением в гражданство Украины и нежелании жить и работать в России...» — цитирует ТАСС слова представителя МВД.

Ведомство уже приступило к рассмотрению обращения Гайдар в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

По закону решение миграционное управление должно принять в течение 30 дней.

Ранее «Известия» писали, что депутат одесского областного совета Мария Гайдар заявила об уходе с должности и.о. заместителя председателя одесской облгосадминистрации из-за конфликта с местными националистами и активистами автомайдана. Требование увольнения Гайдар связано с ее двойным гражданством.