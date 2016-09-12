Два сотрудника «Миэля» осуждены по делу о «Барвихе Вилладж»

Бывших заместителя гендиректора и главу отдела продаж компании «Миэль — ЗН» признали виновными в мошенничестве и приговорили к 5 годам условно
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к пяти годам условно двух топ-менеджеров компании ГК «Миэль» по делу о хищении средств у инвесторов коттеджного поселка «Барвиха-Вилладж».
Людмила Архипова, которая возглавляла отдел продаж компании, и Сергей Касаткин, занимавший должность коммерческого директора «Миэль — ЗН», признаны участниками преступной группы, действовавшей в ГК «Миэль».
«Суд назначил Людмиле Архиповой и Сергею Касаткину наказание в виде пяти лет условно каждому с испытательным сроком пять лет», — цитирует сообщение суда агентство «РИА Новости».
Еще двое фигурантов — владелец «Миэля» Григорий Куликов и экс-президент компании Савелий Орбант — числятся в международном розыске. Сообщается, что Орбант живет в Израиле. Правоохранительные органы России разыскивают его с 2012 года.
Григорий Куликов 24 сентября 2015 года был объявлен в международный розыск. В декабре этого же года из НЦБ Интерпола Латвии поступила информация о его местонахождении. В январе 2016 года Генеральная прокуратура России направила запрос в генеральную прокуратуру Латвии о его выдаче. Он отпущен под подписку о невыезде, рассматривается вопрос о его экстрадиции в РФ.
По версии следствия, Григорий Куликов в составе организованной преступной группы совместно с руководителями некоторых юридических лиц, объединенных единой торговой маркой, путем обмана похитил у ряда физических и юридических лиц более 85 млн рублей.
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