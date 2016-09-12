В сезоне-2016/17 Единой лиги ВТБ примут участие 13 команд

В чемпионате Единой лиги ВТБ-2016/17 примут участие 13 команд, сообщает официальный сайт лиги. Решение было принято на совещании руководства Единой лиги ВТБ и представителей клубов, которое прошло в понедельник, 12 сентября, в Москве.

Ранее из-за финансовых проблем от участия отказался волгоградский «Красный Октябрь». На освободившееся место претендовала «Самара».

Участниками Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 станут российские ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Химки», «Локомотив-Кубань», «Автодор», «Нижний Новгород», «Енисей» и «Парма», а также «Астана» (Казахстан), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), «Калев» (Эстония) и ВЭФ (Латвия).

Также было принято решение, что Матч звезд Единой Лиги ВТБ пройдет 12 февраля. Формат и место проведения будут утверждены позднее.



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