Трамп готовит «захват» Мичигана и Северной Каролины

Из-за пневмонии кандидат от демократов Хиллари Клинтон вынуждена отменить важную поездку в Калифорнию, чем может воспользоваться республиканский кандидат миллиардер Дональд Трамп. По последним опросам Reuters, республиканец лидирует в 23 штатах, а его соперница — в 17. Однако одновременно с этим в копилке Клинтон находятся «увесистые» штаты с наибольшим количеством голосов.

— Исход выборов определяют 8–10 колеблющихся штатов, а не наиболее населенные — такие как Калифорния, Нью-Йорк или Техас. В колеблющихся штатах — Огайо, Пенсильвании, Северной Каролине, Флориде и т.д. — лидерство Хиллари Клинтон либо растаяло, либо она его теряет. Болезнь Клинтон может помешать ей, если она выпадет из гонки больше чем на несколько дней и окажется физически и психологически ослаблена перед дебатами 26 сентября. Всеобщее беспокойство о ее здоровье тоже не сыграет ей на руку. С другой стороны, болезнь может принести Клинтон и дивиденды, породив симпатии, если Трамп продолжит свои нападки на соперницу. В это время Барак Обама, Билл Клинтон и Джо Байден подготовят для нее почву перед тремя дебатами, которые, скорее всего, будут иметь больше влияния, нежели во время предыдущих выборов, — рассказал «Известиям» почетный профессор политологии Колумбийского университета, эксперт «Валдая» Роберт Легволд.

В последние месяцы Трамп упорно отыгрывает преимущество Клинтон. Некоторые опросы показали, что миллиардер постепенно выходит вперед, хотя в среднем Клинтон сохраняет минимальное лидерство. Прогресс Трампа подтверждает и тот факт, что два важных штата — Флорида и Огайо — практически перешли на сторону республиканца, хотя еще в конце августа считались оплотом экс-госсекретаря. Число «штатов Клинтон» за последние недели значительно сократилось. Трамп постепенно подбирается к Клинтон в пяти штатах, а в ближайших планах миллиардера — «захват» Мичигана и Северной Каролины.

На расклад может повлиять и история с болезнью Клинтон. На траурном мероприятии памяти жертв терактов 11 сентября экс-госсекретарю стало плохо. Врачи диагностировали у нее пневмонию. Разговоры о проблемах со здоровьем Хиллари Клинтон начались давно, и их активно использовал ее оппонент, заявлявший, что США должен руководить здоровый человек. Когда спекуляции оказались правдой, миллиардер запретил своему штабу комментировать состояние здоровья соперницы — нарушителям Трамп пригрозил серьезными последствиями вплоть до увольнения.

Тем не менее команде Клинтон придется поломать голову над тем, как устранить последствия болезни. Мало того, что сообщения о ее недугах, циркулировавшие в СМИ, заставили американцев задуматься, стоит ли голосовать за кандидата с проблемами со здоровьем, экс-госсекретарю пришлось отменить и поездку в Калифорнию, где она довольно популярна. Однако, как показывает нынешняя избирательная кампания, сегодняшний американский избиратель реагирует на малейшее дуновение ветра. И Трамп, решивший выразить сочувствие оппоненту, может добавить к ее рейтингу еще несколько процентов.

— Традиционно в Калифорнии сильны позиции республиканцев, хотя последним кандидатом в президенты от этой партии, побеждавшим здесь, был Рональд Рейган. В 2012 году 60% штата проголосовали за Барака Обаму, а сейчас там весьма популярна Клинтон. Однако больше половины калифорнийцев — белое население — это традиционный электорат республиканцев. Но, как правило, не все из них приходят голосовать. Меньше 10% — афроамериканцы, примерно 12% — выходцы из азиатских стран, остальные — латиноамериканцы. А испаноязычное население Трамп на праймериз называл «преступными элементами» и «лентяями». Это делает Калифорнию непредсказуемой для него. Он, конечно, притушил антимексиканскую риторику, но важно, помнят ли люди о его словах. Трамп не будет вылезать из Калифорнии, пытаясь склонить чашу весов в свою пользу, — рассказал «Известиям» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Между тем, как сообщает британская Telegraph, демократы заготовили план «Б»: если Клинтон откажется от гонки, то ее место займет либо Берни Сандерс, уступивший ей на праймериз, либо вице-президент США Джо Байден. Особенно опасен для Трампа Сандерс. Во время праймериз в очных опросах демократ, как правило, опережал миллиардера. Кроме того, и умеренный Сандерс, и резкий Трамп апеллировали к схожему электорату.