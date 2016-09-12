Путин поручил Пучкову ускорить восстановительные работы в Приморье

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову ускорить работы по устранению последствий наводнения в Приморье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пучков доложил Путину о ходе спасательных и восстановительных работ в районах, пострадавших от наводнения в Приморье», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Песков сообщил, что президент поручил ускорить оценку ущерба, нанесенного домовым хозяйствам для скорейшего получения пострадавшими госпомощи. Также было поручено ускорить шаги по восстановлению в полном объеме связи и энергообеспечения пострадавших районов.

Представитель Кремля также добавил, что в настоящий момент Пучков направляется в Приморье, где лично проконтролирует ход работ.

Напомним, в Приморском крае продолжается ликвидация последствий тайфуна «Лайонрок», принесшего в регион трехмесячную норму осадков. Вслед за ним сильные дожди принес другой тайфун — «Немтеун».