Евродепутат предложил не пускать в ЕС «бандеровцев»

Депутат Европарламента восьмого созыва от Польши Януш Корвин-Микке выступил с инициативой о запрете въезда в ЕС украинских политиков, которые одобряют деятельность и разделяют идеологию Степана Бандеры — лидера запрещенной в России ОУН-УПА.



Данное решение стало ответным на заявление Верховной рады Украины, которая осудила польский сейм за признание «Волынской резни» геноцидом и восприняла его «с сожалением, разочарованием и глубокой обеспокоенностью».



Корвин-Микке напомнил, что Евросоюз уже вводил подобные санкции против Белоруссии из-за «недемократических выборов».



«Похвала геноцида — это что-то намного худшее, чем любая фальсификация выборов. Мы постараемся внести предложение, чтобы Европарламент попросил Еврокомиссию принять те же меры, что и в отношении должностных лиц режима Лукашенко по отношению к украинским политикам, которые одобряют действия Степана Бандеры», — цитирует заявление политика «РИА Новости».



При этом он отметил, что эта задача является довольно трудной, так как нужно собрать союзников из семи различных политических групп.



Корвин-Микке также подчеркнул, что польский парламент не должен хоть как-то реагировать на решение рады.



Напомним, что в конце июля сейм Польши принял резолюцию, которая признает геноцидом «Волынскую резню» — противостояние украинских националистов и поляков в 1943–1945 годах с массовыми жертвами среди населения. 11 июля установлено Днем памяти жертв геноцида.



Тогда же президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение польского сейма признать «Волынскую резню» геноцидом вызывает сожаление. Он также призвал украинцев попросить прощения за те события.

Позже в заявлении комитета Верховной рады по иностранным делам было сообщено, что все конструктивные политические и дипломатические наработки между Киевом и Варшавой перечеркиваются признанием сеймом Польши «Волынской резни» геноцидом.

В финальной версии постановления сейма написано, что в результате геноцида, совершенного в 1943–1945 годах, было убито более 100 тыс. жителей II Польской Республики и многие из них до сих пор не обрели достойного погребения и поминовения.



Массовые убийства, согласно исторической правде, до сих пор не названы геноцидом, а жертвы преступлений, совершенных в 1940-х годах украинскими националистами, не поминаются должным образом, говорится в документе.

Польские историки расценивают «Волынскую резню» как этническую чистку и геноцид. В Варшаве заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тыс. до 130 тыс. поляков. Украинская сторона считает эти события следствием войны Армии крайовой с УПА и заявляет, что в них погибло также около 20 тыс. украинцев.

