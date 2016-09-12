Кэмерон объявил об уходе из парламента

Экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался от депутатских полномочий.

В связи с отставкой Кэмерона в избирательном округе Уитни в английском графстве Оксфордшир, от которого он прошел в британский парламент, будут проведены дополнительные выборы, передает ВВС.

Ранее бывший премьер заявлял, что намерен остаться на посту члена парламента до следующих выборов.

Напомним, Дэвид Кэмерон ушел с поста главы правительства 13 июля, после того, как большинство британцев проголосовали за выход королевства из Евросоюза 23 июня. Впоследствии более 4 млн человек подписали петицию с требованием провести повторный референдум. Однако Тереза Мэй, которая заняла пост премьер-министра страны вместо ушедшего в отставку Кэмерона, исключила проведение еще одного голосования.