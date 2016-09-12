Россия прекратит экспорт нефтепродуктов через Прибалтику к 2018 году

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что его компания работает над переориентацией поставок нефтепродуктов на экспорт через порты в Прибалтике в пользу собственных мощностей.

По поручению правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов: Вентспилса, Риги — на российские балтийские порты Усть-Лугу и Приморск, а также на Новороссийск.

«Если в прошлом году там (в Прибалтике. — «Известия») переваливалось порядка 9 млн т нефтепродуктов, то в этом году — 5 млн т. До 2018 года в ближайшие годы мы сократим этот грузопоток в район Прибалтики до нуля. Будем загружать свои порты, поскольку есть профицит мощностей», — цитирует «Интерфакс» слова Токарева.

По словам главы «Транснефти», на данный момент российские заводы позволяют загрузить нефтепродуктопроводную магистраль до 32 млн т.

«И часть мощностей, которые не востребованы под нефть, мы переориентируем под продукты. Это произойдет в направлении Приморска — до 25 млн т дизельного топлива будем поставлять — и в направлении Новороссийска с Волгоградского завода и группы НПЗ Краснодарского края», — резюмировал Токарев.