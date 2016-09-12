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Двое рабочих погибли в колодце на севере Москвы

По предварительным данным, они отравились метаном, когда производили строительные работы на глубине 6 метров без респираторных масок

В колодце на севере Москвы погибли двое рабочих. По предварительной информации, они отравились метаном. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел при строительстве подземного перехода возле дома 21 на улице Зорге Хорошевского района столицы.

«По уточненным данным, рабочие проводили строительные работы в колодце на глубине около 6 м. Не имея при себе респираторных масок, они погибли от отравления неизвестным газом, предварительно, метаном. В настоящее время тела извлечены на поверхность», — цитирует слова источника агентство «Москва».

На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Двое рабочих погибли в колодце на севере Москвы

По предварительным данным, они отравились метаном, когда производили строительные работы на глубине 6 метров без респираторных масок

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