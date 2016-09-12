Двое рабочих погибли в колодце на севере Москвы

В колодце на севере Москвы погибли двое рабочих. По предварительной информации, они отравились метаном. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.



Инцидент произошел при строительстве подземного перехода возле дома 21 на улице Зорге Хорошевского района столицы.



«По уточненным данным, рабочие проводили строительные работы в колодце на глубине около 6 м. Не имея при себе респираторных масок, они погибли от отравления неизвестным газом, предварительно, метаном. В настоящее время тела извлечены на поверхность», — цитирует слова источника агентство «Москва».



На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

