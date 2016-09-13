«Тополь» выходит на рынок космических пусков

Производитель боевой ракетной техники Московский институт теплотехники (МИТ) предлагает использовать снимаемые с боевого дежурства ракетные комплексы «Тополь» для вывода спутников на орбиту. Мобильная пусковая установка для «Тополей», адаптированная для космической деятельности, была представлена МИТом на выставке «Армия-2016» и продемонстрирована министру обороны Сергею Шойгу.

Грунтовые ракетные комплексы «Тополь» (по классификации НАТО SS-25) были разработаны в МИТе; их развертывание производилось в 1985–1992 годах. В состав комплекса входит трехступенчатая твердотопливная ракета РТ-2ПМ, которая несет один боезаряд. Ракеты серийно выпускались Воткинским машиностроительным заводом.

В настоящее время комплексы «Тополь» поэтапно снимают с боевого дежурства в связи с истечением сроков службы ракет. Планируется, что все «Тополи» будут выведены из состава РВСН к 2021 году. Что вполне логичным образом подталкивает МИТ к поиску наиболее рациональных путей утилизации своих ракет, тем более что в предыдущее десятилетие они уже зарекомендовали себя как ракеты-носители (глава МИТа Юрий Соломонов активно продвигал идею конверсионного использования МБР еще с конца 1980-х годов). С 1993 по 2006 год было произведено семь запусков ракет «Старт», адаптированных под космические запуски «Тополей». В 2006 году программа была заморожена, поскольку в то время было не так просто найти заказчиков на пуски такого рода: ракета «Старт» способна вывести на низкую околоземную орбиту порядка 500 кг полезной нагрузки, а самый тяжелый выведенный с ее помощью спутник весил 350 кг. В то время такими параметрами обладали в основном научные либо учебные космические аппараты. К тому же в середине нулевых на рынке предлагались пусковые услуги и с помощью других конверсионных носителей, например ракетами «Рокот» (конверсионный вариант МБР РС-18Б) и «Днепр» (конверсионный вариант МБР РС-20). Сейчас конъюнктура изменилась — «Рокоты» стартуют еще несколько раз, и на этом пусковая кампания завершится, а старты «Днепров» заморожены уже более года.

С другой стороны, спрос на ракеты легкого и сверхлегкого классов сейчас существенно возрос на фоне того, как полегчали сами космические аппараты. На низкую околоземную орбиту стали массово выводить микроспутники (весом от 10 кг до 100 кг) и наноспутники (от 1 кг до 10 кг). Едва ли не самым популярным форматом спутниковой платформы за последние годы стал CubeSat — это аппараты в форме кубиков объемом 1 литр и массой до 1,33 кг.

Конкурентным преимуществом конверсионных ракет является цена. Разумеется, для проведения космических пусков носитель адаптируется, меняется головная часть, ставятся дополнительные ступени и т.д. Но основная матчасть, изготовленная много лет назад, берется в готовом виде со склада. И это обеспечивает привлекательную цену пусковой услуги. Операторы космических пусков далеко не всегда публикуют свои расценки, но, по неофициальным данным, в начале этого века пуск носителем «Рокот» стоил $11 млн, и это, возможно, самая низкая цена на услуги такого рода, отмеченная в этом тысячелетии.

Альтернатива утилизации отслуживших боевых ракет путем космических пусков — их уничтожение. В июне этого года Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано буквально следующее: «Уничтожение вооружения и военной техники является исключительной мерой и применяется в отношении вооружения и военной техники, утилизация которых экономически нецелесообразна». Таким образом, утилизация МБР путем космических пусков становится предпочтительной на уровне государственной политики.

В пресс-службе МИТа от комментариев воздержались.

По мнению Андрея Ионина, члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского, для конверсионных МБР сейчас есть рыночная ниша.

— Большим плюсом пусковых услуг адаптированными ракетами «Тополь» может быть оперативность предоставления сервиса — ракеты есть, пусковая установка разворачивается за часы, то есть потенциального клиента можно обслужить относительно быстро, ему не придется ждать годы, как у других операторов пусковых услуг, — пояснил Андрей Ионин. — Ракеты пилить унизительно, лучше их утилизировать путем космических пусков. Тем более что рынок сдвигается в сторону легких ракет, и конкуренция на этом поле пока невысока. Самое сложное здесь — на должном уровне организовать маркетинг услуг и обеспечить заказчиков инфраструктурой — для подготовки спутников им нужны специальным образом оборудованные чистые помещения у стартовой позиции.

В Роскосмосе не стали комментировать возможность использования «Тополей» в качестве ракет-носителей.

По данным специализированного ресурса russianforces.org, по состоянию на начало 2016 года в РВСН находилось 72 комплекса «Тополь» и 78 комплексов «Тополь М» (информация об их количестве и местах базирования публикуется по условиям Договора СНВ-3).