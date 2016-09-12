Министерство обороны объявило о начале действия перемирия в Сирии

Режим прекращения огня вступит в силу на всей территории Сирии в 19.00 мск. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской на встрече с журналистами в понедельник.

«В соответствии с данными договоренностями сегодня с 19.00 на всей территории Сирийской Арабской Республики возобновляется режим прекращения боевых действий. Для его соблюдения российской стороной выполнены все необходимые подготовительные мероприятия», — приводит его слова «ТВ Центр».

Сергей Рудской напомнил, что 9 сентября в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в Женеве была достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения боевых действий.

Он также отметил, что российской стороной были созданы оперативные группы для контроля над прекращением огня. По словам Рудского, контроль за выполнением условий будет осуществляться в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

При этом начальник российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что до сирийской стороны доведены условия женевских договоренностей и получено согласие на их неукоснительное выполнение.