Кандидат на заклание

В кампании по выборам американского президента намечается интересный поворот. На финальном отрезке президентской гонки возникли проблемы со здоровьем у Хиллари Клинтон. Однако такое развитие событий было вполне предсказуемым, и эта новость вряд ли застала врасплох стратегов из предвыборного штаба Демократической партии.

На прошлой неделе Клинтон начала проигрывать своему сопернику Дональду Трампу. По всей видимости, это тенденция. Рейтинг ее популярности будет снижаться, причем чем ближе к дате выборов, тем быстрее. По всей видимости, пик своей популярности, когда ее избирательный штаб задействовал все возможные инструменты, она уже прошла, и теперь начался резкий спад.

Это падение прекратить нельзя, но можно замедлить. И сделать это Клинтон могла бы только одним способом: резко поменяв свое амплуа, чтобы вызвать у тех избирателей, чьей поддержкой она не успела заручиться, новые ноты сочувствия.

По всей видимости, на первоначальных этапах избирательной гонки Хиллари брала тем, что представляла собой так называемого «экзотического» кандидата. Она позиционировалась как первая женщина — кандидат на пост президента Соединенных Штатов, женщина непростой судьбы, которая очень долго шла к своей победе.

Именно экзотичность позволяла ей набирать голоса, так как для американцев любой политический процесс, и в первую очередь выборы президента, — это шоу. В свое время Барака Обаму тоже выбрали потому, что он представлял собой некий экзотический «бренд», не похожий на все предыдущие.

Но всякое шоу рано или поздно заканчивается. Для Хиллари оно завершилось раньше, чем рассчитывали ее специалисты по избирательным технологиям. Сработал объективный фактор: здоровье.

Сейчас, по всей видимости, команда Клинтон станет отыгрывать следующий сценарий: на фоне Трампа, который резко, грубо и бесцеремонно идет к власти, в полной мере осознавая свою силу, сталкивая претендентов, они станут формировать образ Хиллари — слабой женщины, которая нашла в себе силы вступить в борьбу с «варваром», для которого ни устои, ни традиции, ни правила общественного этикета не значат ничего.

Сейчас из нее будут формировать образ этакого самоотверженного героя. Она заявляет, что идет к власти с одной целью: вывести Америку из кризиса. Ради всеобщего блага, для того, чтобы простые американцы жили лучше. Хиллари заявляет о своей миссии, ради которой она готова отдать все, что у нее есть, включая здоровье и жизнь.

Это простейший посыл, который сейчас продвигается политтехнологами демократов.

Понятно, что в этой ситуации саму Клинтон попросту используют. Учитывая ее возраст и состояние здоровья, неизвестно, чем кончится для нее колоссальное перенапряжение сил, связанное с предвыборной гонкой. Но, по всей видимости, в этом как раз и заключается довольно циничный расчет.

Если на волне всеобщего сочувствия к ее непростой судьбе Хиллари Клинтон придет к власти в Белом доме, то вполне вероятно, что это напряжение для нее даром не пройдет — ее здоровье может резко ухудшиться. На этом основании она вынуждена будет уйти с президентского поста. Тогда, по конституции Соединенных Штатов, на это место придет вице-президент.

Вице-президент — как правило, это интересная фигура. Вице-президент Хиллари — сенатор Тим Кейн. Кейн — непубличный человек, но он-то как раз и обладает теми качествами, которые необходимы, чтобы проводить волю Демократической партии на посту президента США.

За последние годы демократы настолько испортили свой имидж, что, по всей видимости, шанс на победу им могут дать только экзотические фигуры, которые либо шокируют общество, либо его чрезмерно эпатируют. Такие, как Хиллари Клинтон.

Если в президентской гонке станет участвовать демократ-прагматик, он, скорее всего, не пройдет. А вот чтобы удержать власть после того, как их кандидат победит на выборах, как раз понадобится такой прагматик. Сами демократы это прекрасно понимают.

Вполне возможно, что здесь разыгрывается та же игра, которая уже не раз разворачивалась в американской политике. В истории Соединенных Штатов бывали случаи, когда к власти приходили вице-президенты. Так было, когда умер Рузвельт. Так было, когда после «Уотергейта» пришлось уйти Никсону.

Вполне возможно, что относительно недавняя история с Моникой Левински, изначально напоминавшая подставу, тоже разыгрывалась как раз для того, чтобы использовать этот сценарий: когда президент уходит со своего поста, его место занимает вице-президент. Без политической борьбы, без волеизъявления народа.

Таким образом, сейчас демократы, судя по всему, пытаются несколько скорректировать образ Клинтон и поднять ее рейтинг за счет сочувствия граждан. Человек, лишенный сил и здоровья, все равно идет на выборы ради их общего блага. Вместе с тем демократы наверняка прекрасно понимают, что Клинтон, даже став президентом, не сумеет удержать власть. Поэтому, скорее всего, они рассматривают вариант размена: Клинтон становится президентом и уходит, а на ее место приходит вице-президент.

Автор — профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности России

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