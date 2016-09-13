Тест на вменяемость

У киевских властей сложилась «добрая» традиция — изыскивать любую возможность, чтобы спровоцировать скандал с Россией, а потом пытаться заработать на этом политические очки как внутри страны, так и в глазах своих западных кураторов.

Поэтому было бы наивно предполагать, что Киев сможет спокойно пройти мимо предстоящих выборов в российский парламент.

Киев не смог.

МИД России получил ноту от украинских коллег о невозможности проведения на Украине голосования на выборах в Госдуму России.

При этом МИД Украины допустил, что Киев может дать согласие на проведение голосования на территории российских дипучреждений на Украине. Но лишь при том условии, что Москва откажется от проведения выборов в Крыму и исключит представителей этого региона из списков кандидатов.

Российская сторона уже отреагировала на демарш киевских властей — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не намерена обсуждать избирательный процесс на своей территории ни с какой страной. А руководитель ЦИК Элла Памфилова отметила, что в компетенцию Украины входит только гарантия безопасности российских граждан, которые придут в российское посольство или консульства, а не запрет самой процедуры голосования.

Несмотря на все громкие заявления, в Киеве прекрасно понимают, что российская сторона не откажется от проведения выборов в Думу в дипучреждениях на территории Украины и, естественно, будет их проводить на всей территории России, в том числе и в Крыму. На что же тогда рассчитывают в Киеве?

Очевидно, что у киевских властей нет никаких правовых оснований регулировать — запрещать или разрешать — внутреннюю деятельность иностранных дипломатических представительств, в данном случае — российских.

Голосование будет проводиться на территории дипучреждений, которые являются российской территорией на Украине, а не за их пределами. Соответственно всё, что происходит внутри, в том числе и установка урн для голосования, относится к внутреннему распорядку работы посольства или консульства, на которые компетенция Киева не распространяется.

Как Киев представляет себе применение запретительных мер в отношении граждан России, которые придут к российским диппредставительствам для голосования?

Теоретически, чтобы выполнить свой запрет, киевская власть должна каким-то образом не пустить человека в диппредставительство. А для этого надо точно знать, что он идет именно голосовать, а не по каким-то иным делам. Поэтому, видимо, полицейские должны устроить опрос — или допрос — каждого заходящего на территорию дипучреждения. Насколько все это реально и законно?

В общем, если начинать вдумываться в смысл этих заявлений, абсурдность возможных действий киевских властей разрастается до запредельных масштабов.

И скорее всего ничего этого киевская власть делать не будет в силу очевидной технической невыполнимости и изначальной конфликтности данного сценария. Уточним: не будет делать от своего имени.

Но тем не менее проверенный способ есть.

Когда политические амбиции или собственная дурь толкают киевских политиков на некие действия, которые сделать очень хочется, но законных оснований для этого нет, они прибегают к услугам радикальных отморозков и прочих «общественных активистов».

Скорее всего так будет и в этом случае.

Государство в лице полицейского не может на законных основаниях остановить человека, идущего в российское дипучреждение, а некий «патриот-активист» — может. Полицейский не может применить силу к человеку, чтобы не пустить его голосовать, а толпа радикальных отморозков — может. Более того, толпа может напасть на российское диппредставительство, устроить погром с битьем стекол, росписью стен и метанием файеров, как это уже неоднократно бывало.

Так, в марте этого года произошла череда нападений на российские диппредставительства из-за дела наводчицы Савченко. В Киеве неизвестные разбили машины российских дипломатов, припаркованные возле посольства, позже дипмиссию забросали камнями и яйцами и пытались поджечь «коктейлями Молотова». Нападения на российские представительства произошли тогда и в других украинских городах. Во Львове со здания консульства России был сорван флаг, который потом сожгли. Несколько раз погромам подвергалось и здание Россотрудничества в Киеве, причем последний такой случай произошел недавно — в конце августа.

Власть, как правило, в таких случаях старательно изображает бессилие и действует подчеркнуто «терпеливо». Полицейские в течение нескольких часов, то есть ровно столько, сколько радикалы проводят запланированную акцию, добродушно уговаривают их разойтись. На территорию дипучреждений погромщиков, правда, не пускают, но «поскакать» толпе обычно дают.

Поэтому скорее всего в день выборов киевская власть, планируя срыв голосования в российских дипучреждениях на Украине, станет устраивать провокации руками радикалов.

Киевский режим прямо заинтересован в таких провокациях. Во-первых, это редкая возможность занять «делом» нацистско-бандеровский сброд, чтобы отвлечь его от дурных мыслей о продолжении «национальной революции», в которой, случись она, президенту-кондитеру не оставят ни власти, ни конфет — хоть бы живым выпустили.

Во-вторых, поддержание высокого градуса антироссийской истерии стало для киевских властей незаменимой технологией управления государством и общественными настроениями.

Всё это, конечно, очень опасно. Радикалы во время таких акций легко выходят из-под контроля, и тогда возможны самые страшные последствия. Поэтому Элла Памфилова предупредила по сути киевские власти об их прямой ответственности за последствия срыва голосования в дипучреждениях России на Украине. Выборы в Госдуму должны быть проведены в российских диппредставительствах так, как это и запланировано.

Уважение к неприкосновенности дипломатических учреждений всегда было четким показателем цивилизованности страны, уровня общей и политической культуры ее граждан и правящих верхов. Поэтому предстоящее голосование станет для Киева очередным тестом на вменяемость, на принадлежность к сообществу цивилизованных стран, на способность контролировать ситуацию на Украине. Или киевский режим еще раз подтвердит, что Украина остается failed state.

Автор — обозреватель «Известий»

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