ВВС США согласились с предложениями Минобороны

ВВС США (USAF) изменили порядок полетов над Балтийским регионом — теперь американские самолеты летают над Балтикой с включенными транспондерами, обеспечивающими идентификацию летательных аппаратов. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе ВВС США.



По словам представителя USAF, американские военные делают всё возможное, чтобы не допускать инцидентов в международном воздушном пространстве. Ранее Минобороны России предложило для снижения напряженности в районе Балтийского моря выполнять все полеты только с включенными транспондерами.

«В настоящее время самолеты ВВС США в Европе действуют строго с включенными транспондерами, когда находятся в международном воздушном пространстве, — подчеркивается в письме, которое «Известия» получили в ответ на свой запрос в пресс-службу ВВС США. — Эти и все другие действия самолетов ВВС США в Европе осуществляются в соответствии с процедурами Международной организации гражданской авиации (ICAO) и требованиями принимающих стран».

В российском постпредстве при НАТО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.



Именно обязательное и постоянное включение транспондеров лежит в основе выдвинутой РФ в августе этого года инициативы по снижению риска воздушных инцидентов на Балтике, которая была направлена странам НАТО, а также Швеции и Финляндии. В настоящее время в Брюсселе и скандинавских столицах изучают данную инициативу и обещают дать ответ в ходе следующего заседания Совета Россия–НАТО.

Пока же главным источником проблем на Балтике остаются самолеты-разведчики RC-135, которые с апреля нынешнего года свыше 40 раз совершали подлеты к границам Калининградской области. При этом они действовали «втемную», что вынуждало Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поднимать в воздух перехватчики, которые активным маневрированием отгоняли излишне любопытных наблюдателей. Аналогичные инциденты происходили у берегов Камчатки и над акваторией Черного моря.

Игорь Садофьев, заместитель главкома Военно-воздушных сил России по авиации с 2007 по 2011 год, рассказал «Известиям», что американцы, делая официальные миролюбивые заявления, несколько лукавят.

— Их разведчики зачастую поднимаются со своих баз со включенными транспондерами и летят какое-то время в соответствии с нормами ICAO, но когда приступают к выполнению разведывательных функций, они транспондеры выключают, — рассказал генерал. — И чем сложнее политическая обстановка, тем чаще бывают такие случаи. Сейчас, например, обстановка обострилась. Мы летаем вдоль своих границ, а американцы действуют за тысячи километров от своей территории и постоянно провоцируют обострения.



Эксперт напомнил, что, помимо международного воздушного пространства, есть еще воздушное пространство государств НАТО, граничащих с РФ.

— Американцы и их союзники по НАТО используют воздушное пространство стран Прибалтики, — пояснил Игорь Садофьев. — Выполняя полеты над территорией Литвы, Латвии, Эстонии, они наверняка решают и разведывательные задачи.

На минувшей неделе американские самолеты-разведчики P-8A «Посейдон» с выключенными транспондерами попытались приблизиться к российским границам в районах проведения учений «Кавказ-2016», но были встречены истребителями. По словам представителей Пентагона, один из российских перехватчиков приблизился к американскому самолету на расстояние около 3 м.

— С авиабазы Бельбек были подняты дежурные истребители Су-27, — сообщил СМИ глава пресс-службы Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. — После приближения российского истребителя экипаж американского P-8A «Посейдон» сменил курс и улетел в противоположную от государственной границы сторону.