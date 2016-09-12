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СКР устанавливает обстоятельства гибели школьника на уроке физкультуры

Инцидент произошел в 14 часов 40 минут в одной из школ города Высоковска в Клинском районе Подмосковья

СК РФ по Московской области проводит доследственную проверку по факту гибели учащегося девятого класса на уроке физкультуры в одной из школ города Высоковска в Клинском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 12 сентября около 14 часов 40 минут при выполнении разминочных упражнений 14-летнему учащемуся 9-го класса внезапно стало плохо. Молодой человек скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. 

По данным ведомства, погибший школьник на состояние здоровья не жаловался, посещал спортивные секции и не имел противопоказаний к физическим нагрузкам.

В региональном СК сообщили, что проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

СКР устанавливает обстоятельства гибели школьника на уроке физкультуры

Инцидент произошел в 14 часов 40 минут в одной из школ города Высоковска в Клинском районе Подмосковья

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