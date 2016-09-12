СКР устанавливает обстоятельства гибели школьника на уроке физкультуры

СК РФ по Московской области проводит доследственную проверку по факту гибели учащегося девятого класса на уроке физкультуры в одной из школ города Высоковска в Клинском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сообщается, что 12 сентября около 14 часов 40 минут при выполнении разминочных упражнений 14-летнему учащемуся 9-го класса внезапно стало плохо. Молодой человек скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.



По данным ведомства, погибший школьник на состояние здоровья не жаловался, посещал спортивные секции и не имел противопоказаний к физическим нагрузкам.



В региональном СК сообщили, что проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

