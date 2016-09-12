Во время матча Кубка Франции скончался 34-летний футболист

Бен Идрисс Дерме умер от сердечного приступа
Бывший игрок сборной Буркина-Фасо и четырехкратный чемпион Молдавии по футболу Бен Идрисс Дерме умер во время матча Кубка Франции.
Ben Idrissa Dermé (34 ans) est décédé hier d'un malaise cardiaque avec l'AJ Biguglia face à Furiani, en #CdF. pic.twitter.com/i9eCktgBkj— Mordu 2 Foot (@Mordu2Foot) 12 сентября 2016 г.
34-летний футболист, который последнее время выступал за любительский клуб «Бигуглия», во время домашнего матча третьего раунда Кубка страны с «Фуриани» упал на газон и, не приходя в сознание, скончался.
Оперативно вмешавшиеся медики не смогли спасти спортсмена.
С 2005 года он выступал в чемпионате Молдавии, где четырежды становился чемпионом страны и дважды обладателем кубка в составе клуба «Шериф». Позже он вернулся домой, а в 2009-м перебрался во Францию, где играл за «Корте» и «Серкль Атлетик» (Бастия).
Также Идрисс Дерме провел четыре матча за сборную Буркина-Фасо.
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