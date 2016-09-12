Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Во время матча Кубка Франции скончался 34-летний футболист

Бен Идрисс Дерме умер от сердечного приступа

Бывший игрок сборной Буркина-Фасо и четырехкратный чемпион Молдавии по футболу Бен Идрисс Дерме умер во время матча Кубка Франции.

34-летний футболист, который последнее время выступал за любительский клуб «Бигуглия», во время домашнего матча третьего раунда Кубка страны с «Фуриани» упал на газон и, не приходя в сознание, скончался.

Оперативно вмешавшиеся медики не смогли спасти спортсмена.

С 2005 года он выступал в чемпионате Молдавии, где четырежды становился чемпионом страны и дважды обладателем кубка в составе клуба «Шериф». Позже он вернулся домой, а в 2009-м перебрался во Францию, где играл за «Корте» и «Серкль Атлетик» (Бастия).

Также Идрисс Дерме провел четыре матча за сборную Буркина-Фасо.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Во время матча Кубка Франции скончался 34-летний футболист

Бен Идрисс Дерме умер от сердечного приступа

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке