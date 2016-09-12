Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Бывший командир «Альфы» Юрий Торшин погиб в Чечне

По предварительной информации, он разбился на мотоцикле

В ДТП на территории Чечни погиб ​советник главы республики, бывший командир спецгруппы «Альфа» полковник Юрий Торшин. Об этом сообщил сайт Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа».

Официальный источник не сообщает подробностей.

Как говорится на сайте МЧС Чеченской Республики, авария произошла в Наурском районе Чечни в воскресенье, 11 сентября. Двухколесный мотоцикл марки Harley-Davidson по неустановленной причине допустил опрокидывание, следовавший за ним трехколесный мотоцикл марки Harley-Davidson, которым, по всей видимости, управлял Торшин, попытался уйти от столкновения с транспортным средством, но не сумел.

Юрий Торшин руководил отделом управления «А» Центра специального назначения ФСБ России до 2010 года, почетный сотрудник ФСБ, кавалер пяти боевых орденов. 

В 2002 году полковник руководил одним из спецподразделений во время освобождения заложников в Театральном центре на Дубровке. Его группа утром 26 октября уничтожила главаря террористов Мавсара Бараева.  Также принимал участие в освобождении заложников в Беслане.

Участник двух чеченских кампаний и войны в Афганистане.

С августа 2015 года занимал должность советника главы Чеченской Республики по работе с правоохранительными органами. 

По словам сослуживцев, полковник Юрий Торшин будет похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище. Он ушел из жизни, когда ему было 58 лет.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Бывший командир «Альфы» Юрий Торшин погиб в Чечне

По предварительной информации, он разбился на мотоцикле

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Максим Кононенко

публицист

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке