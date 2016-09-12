Бывший командир «Альфы» Юрий Торшин погиб в Чечне

По предварительной информации, он разбился на мотоцикле
В ДТП на территории Чечни погиб советник главы республики, бывший командир спецгруппы «Альфа» полковник Юрий Торшин. Об этом сообщил сайт Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа».
Официальный источник не сообщает подробностей.
в Чечне трагически погиб легенда российского спецназа — кавалер пяти орденов полковник «Альфы» Юрий Торшин.— Darth Vader (@lDarthVader) 12 сентября 2016 г.
ДТП. pic.twitter.com/KPyQJqASYk
Как говорится на сайте МЧС Чеченской Республики, авария произошла в Наурском районе Чечни в воскресенье, 11 сентября. Двухколесный мотоцикл марки Harley-Davidson по неустановленной причине допустил опрокидывание, следовавший за ним трехколесный мотоцикл марки Harley-Davidson, которым, по всей видимости, управлял Торшин, попытался уйти от столкновения с транспортным средством, но не сумел.
Юрий Торшин руководил отделом управления «А» Центра специального назначения ФСБ России до 2010 года, почетный сотрудник ФСБ, кавалер пяти боевых орденов.
В 2002 году полковник руководил одним из спецподразделений во время освобождения заложников в Театральном центре на Дубровке. Его группа утром 26 октября уничтожила главаря террористов Мавсара Бараева. Также принимал участие в освобождении заложников в Беслане.
Участник двух чеченских кампаний и войны в Афганистане.
С августа 2015 года занимал должность советника главы Чеченской Республики по работе с правоохранительными органами.
По словам сослуживцев, полковник Юрий Торшин будет похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище. Он ушел из жизни, когда ему было 58 лет.
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