Минздрав открывает в Крыму сосудистый центр

13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова открывает сосудистый центр в Евпатории. Центр будет включать в себя неврологическое отделение, рассчитанное на 48 коек, отделение для больных с острым коронарным синдромом на 45 коек и диагностическое отделение.

— Открытие учреждения позволит оказывать современную помощь при острых сосудистых катастрофах жителям Черноморского, Раздольненского и Сакского района республики — всего более 228 тыс. человек, — сообщил «Известиям» директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

Сердечно-сосудистые заболевания, а также онкология — основные причины смерти россиян. Однако за последний год показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний пошли вниз. По данным Росстата, с января по май 2016 года в целом смертность по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась почти на 3%. А смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 6,5% и составила 622,9 случая на 100 тыс. населения (снижение отмечается в 74 регионах Российской Федерации).

Как сообщили «Известиям» в Минздраве РФ, причина этого снижения — в повышении выявляемости сердечно-сосудистых заболеваний.

— В ходе обследования граждан в 2015 году сердечно-сосудистые заболевания выявлены и зарегистрированы у 5,3 млн человек (у каждого четвертого гражданина из числа обследованных), в том числе впервые выявлено более 800 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний (у каждого 20-го гражданина из числа обследованных), — рассказали в пресс-службе Минздрава. Из числа впервые выявленных сердечно-сосудистых заболеваний диспансерное наблюдение установлено в 70,3% случаев.

Как ранее сообщил «Известиям» главный кардиохирург Минздрава, директор НЦССХ им. А.Н. Бакулева академик Лео Бокерия, в России «в геометрической прогрессии выросло оказание специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

— Это произошло благодаря открытию федеральных центров сердечно-сосудистой хирургии и большого количества центров сосудистой хирургии, где делается интервенционное пособие, 1 пояснил Лео Бокерия. — Там более 100 тыс. пациентов было пролечено с помощью так называемого малоинвазивного (катетерного) пособия. И это только коронарная патология. Кроме того, мы достигли цифры в 51–52 тыс. операций в год на открытом (остановленном) сердце. Кардиологическая помощь в стране становится массовой. В первую очередь благодаря улучшению диагностики. Но чтобы радикально изменить ситуацию с сердечно-сосудистыми патологиями среди россиян, надо значительно увеличивать количество операций на сердце.

Бакулевский центр — самая большая клиника в мире — выполнил в прошлом году 5355 операций на открытом сердце. Помимо «Бакулевки» операции на открытом сердце в стране выполняют 111 клиник. Однако чтобы помочь всем нуждающимся, по оценке Лео Бокерии, «надо в три раза увеличить объем операций на открытом сердце и в три раза объем интервенционной помощи».

По данным Минздрава РФ, число сосудистых центров за 2015 год увеличилось на 8,3%, с 2012 по 2015 год — на 88,6%. В 2014 году на территории Российской Федерации функционировали 119 сосудистых центров (12 726 коек), в 2015 году — 128 центров (13 734 койки). Общее число сосудистых центров (включая первичные сосудистые отделения) составляет сейчас 543.