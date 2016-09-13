Российский флот получит оружие, ослепляющее противника

Перспективные атомные эсминцы нового поколения проекта 23560 «Лидер» получат световое оружие, способное ослепить живую силу и оптико-электронные приборы противника, в том числе устройства ночного видения, прицелы, бинокли и лазерные дальномеры.

Новейшая станция визуально-оптических помех «Грач», разработанная входящим в состав Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) заводом «Интеграл», подобно стробоскопу, излучает поток оптического излучения — ярких световых вспышек, вызывающих временное ослепление пилотов самолетов и вертолетов. Эта же система гарантированно выводит из строя оптические и оптико-электронные системы противника.

— В настоящее время «Грач» рассматривается Военно-морским флотом России как перспективный комплекс помех для серии эсминцев «Лидер», — рассказал «Известиям» представитель Минобороны России, знакомый с ситуацией. — Благодаря тому что на эсминцах проекта 23560 будут установлены ядерные энергетические установки, обеспечивающие достаточное количество электроэнергии, на перспективных боевых кораблях получится разместить столько «Грачей», сколько требуется, чтобы гарантированно прикрыть эсминец со всех направлений.

По словам официального представителя ОПК Леонида Хозина, «Грач» состоит из опорного блока, поворотного устройства с системами горизонтальной и вертикальной наводки, а также двух и более блоков с оптическими излучателями.

— В излучателях станции использованы высокоинтенсивные лампы, обладающие мощной светоотдачей, позволяющей воздействовать на средства наблюдения и визирования прицелов, прицельных комплексов и оптико-электронных средств управления и наведения оружия противника, работающих в ультрафиолетовых и инфракрасных областях оптического спектра, — рассказал Леонид Хозин. — Длительность и интенсивность оптического помехового излучения станции изменяется по случайному равномерному закону с периодом от 1,5 до 2 сек. В этом интервале корабль и может использовать собственные оптические средства наблюдения и наведения оружия. В качестве пульта управления «Грачом» используется защищенный ноутбук, с помощью которого работу станции можно синхронизировать с другими системами корабля, в том числе с системами видеонаблюдения и управления огнем.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, корабельные системы постановки оптических помех активно внедряются в военно-морских силах развитых стран мира.

— Впервые лазерные системы для ослепления пилотов летательных аппаратов и оптико-электронных систем были испытаны на боевых кораблях военно-морских сил Великобритании и США еще в 1980-е годы, — рассказал Дмитрий Болтенков. — А в советском военно-морском флоте аналогичные системы начали создавать еще в конце 1970-х годов. Но отечественные и зарубежные разработчики использовали лазеры, у которых из-за влаги в воздухе есть серьезные проблемы при применении в открытом море. По этой причине советские лазерные станции помех планировалось использовать только против целей на берегу на малых артиллерийских кораблях Амурской флотилии.

По словам эксперта, системы визуальных помех, использующие высокоинтенсивные лампы, в отличие от лазеров гораздо эффективнее действуют именно в море, в особенности ночью и в плохих погодных условиях.

Как пояснил «Известиям» гендиректор ОПК Александр Якунин, станции помех предыдущего поколения прекрасно зарекомендовали себя на кораблях Военно-морского флота, в том числе на противодиверсионном катере «Нахимовец».

— Они выдержали все виды испытаний в составе головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Сейчас их устанавливают на новый сторожевой корабль этого же проекта «Адмирал Касатонов», — рассказал Александр Якунин. — «Грач» призван расширить спектр возможностей применения подобных устройств. В частности, благодаря улучшенным массогабаритным характеристикам станция может быть установлена на небольшие суда и катера, а также на автомобильную и бронированную технику.