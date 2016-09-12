Мужчина угрожал убить себя в центре Берлина

Полиция Берлина оцепила площадь Александерплац в центре немецкой столицы из-за мужчины, который, оголив торс, поднялся на фонтан Дружбы народов и кричал оттуда, угрожая убить себя. Чтобы утихомирить его, пришлось применить электрошокер.

Десять машин полиции и скорая помощь оцепили площадь. Первые переговоры не увенчались успехом — переговорщика пришлось поднять на уровень мужчины с помощью пожарного крана. Затем, чтобы спустить мужчину вниз, пришлось применить электрошокер.

Грудь мужчины была измазана чем-то красным, он активно жестикулировал и проводил тыльной стороной ладони по горлу, видимо, угрожая убить себя. В другой руке у мужчины осколок от бутылки, которым он как раз и мог это сделать. Об этом пишет Bild.

Судя по чертам лица, мужчина — египтянин. Он требовал воссоединения со своей семьей или хотя бы чтобы на место приехала съемочная группа какого-нибудь телеканала.

Вокруг фонтана собрались сотни человек, они фотографировали его и снимали на видео.

Судя по всему, причиной инцидента стал миграционный вопрос.