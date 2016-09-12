МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре

Московские спасатели предупреждают, что в ночь на вторник в столице ожидается сильный порывистый ветер.

Ветер ожидается с 21.00 12 сентября до 10.00 13 сентября в Москве.

«Усиление западного, северо-западного ветра, возможно, с порывами 12–17 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

МЧС предупреждает, что из-за порывов ветра могут быть повреждены линии электропередачи, могут падать деревья, возможны повреждения рекламных конструкций.

По совету спасателей надо закрыть все окна в помещениях, на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения. Машины рекомендуется парковать в гараже или вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.