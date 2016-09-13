Сокращение числа сирот породило проблему безработицы воспитателей

Сейчас в федеральной базе данных находится 62 тыс. детей, подлежащие устройству в семью. Для сравнения: десять лет назад в России насчитывалось 160–170 тыс. детей-сирот. Ситуация стала резко меняться последние несколько лет. А после того как в сентябре прошлого года вышло правительственное постановление №481, в котором говорится об устройстве детей в семьи как о главном приоритете, устраивать детей в семьи стали еще активнее. Но эта, несомненно, положительная тенденция породила серьезную проблему. Сокращение сиротских учреждений привело к тому, что многие из их сотрудников оказались на рынке труда.

По словам экспертов, точную статистику сокращенных специалистов никто не ведет, но счет идет по меньшей мере на тысячи. За последние годы были ликвидированы несколько сотен детдомов и интернатов, как правило, относительно небольших — с численностью персонала от 50 до 100 человек.

— Сейчас сильно сокращается количество детей в детских домах, — прокомментировала ситуацию «Известиям» член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова. — И не все понимают, куда девать сотрудников. Есть регионы, которые к этому готовы и изначально планировали эти мероприятия. Они создают центры помощи семье, центры по работе с семьей, на базе которых открываются школы приемных родителей. Там же открываются школы по сопровождению: есть уникальные дома ребенка, где были очень хорошо обученные специалисты, знающие, как работать с детьми-инвалидами. Но так как дети выпустились или были взяты в семьи, эти специалисты оказались невостребованными. И в регионах, где у руководства хватает ресурсов и внимания, эти специалисты обучают приемных родителей уходу за детьми. А в регионах, где не до конца понимают, как это делать, возникает проблема.

Особенно это актуально для небольших поселков, в которых есть крупные коррекционные учреждения. В такие детские дома-интернаты раньше свозили детей с инвалидностью со всего региона. С этого года дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность при желании ходить в обычные образовательные учреждения. В некоторых населенных пунктах такие детские дома были самыми настоящими градообразующими предприятиями, и закрыть их из-за отсутствия детей было непросто.

— При грамотной политике люди не только не потеряют рабочие места, а наоборот — система помощи детям укрепится, — заявила «Известиям» президент благотворительного фонда «Волонтеры — в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. — В регионах, где разумно подходили к вопросу, тем, кто в них работал, искали работу в сфере образования. А в тех регионах, где никто не думал о сотрудниках, они остались без работы.

По оценкам Елены Альшанской, при закрытии детских учреждений трудоустроить необходимо было не менее 8 тыс. человек, однако она подчеркнула, что точных данных по всей стране пока ни у кого нет. Сейчас всё зависит от региональных властей. Кроме того, далеко не все сокращенные даже в регионах, где о судьбе персонала не думали, получили статус безработных: часть людей ушли на пенсию, часть переобучились.

Член Координационного совета при президенте РФ по реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» Галина Семья отметила, что если раньше количество сокращенных детдомов и учреждений было показателем работы в регионах, то сейчас уже нет.

— Мы каждый год рапортовали о закрытии 60–70 учреждений, в основном самых «ветхих». Сейчас произошли реорганизация, переименования, изменилось штатное расписание, — сказала она «Известиям». По ее мнению, проблемы, которые сопровождают реформу, в том числе кадровая, нуждаются в тщательном изучении.

— Недавно в Нижнем Новгороде закрывали дом ребенка. Там был великолепно подготовленный персонал, но учреждение переводили в область, подальше от родителей. И сотрудники, которые хорошо знали детей, переехать туда не могли. Эта проблема очень важна. Нужны дополнительные исследования в этой области, чтобы сделать оценку, — подытожила эксперт.

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