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«Транснефть» прекратит экспорт нефтепродуктов через Прибалтику

Грузопотоки будут перенаправлены в российские порты на Балтике к 2018 году

Руководитель компании «Транснефть» Николай Токарев в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его компания собирается перенаправить поставки нефтепродуктов на экспорт через порты в Прибалтике на российские порты.

«Транснефть», выполняя поручение правительства, переориентирует свои грузопотоки из портов Вентспилса и Риги в Прибалтике на российские балтийские порты Усть-Лугу и Приморск, а также на Новороссийск в Черном море.

По словам Николая Токарева, в 2015 году в Прибалтике переваливалось порядка 9 млн т нефтепродуктов, а уже в этом году их стало меньше — 5 млн т.

Глава «Транснефти» пообещал президенту России, что до 2018 года грузопоток в район Прибалтики будет сокращен до нуля.

«Будем загружать свои порты, поскольку есть профицит мощностей», — цитирует «Интерфакс» слова Токарева.

На данный момент, по данным руководителя компании, заводы в России позволяют загрузить нефтепродуктопроводную магистраль до 32 млн т, поэтому часть мощностей, которые не востребованы под нефть, будут переориентированы под нефтепродукты.

«Это произойдет в направлении Приморска — до 25 млн и дизельного топлива будем поставлять — и в направлении Новороссийска с Волгоградского завода и группы НПЗ Краснодарского края», — резюмировал Токарев.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

«Транснефть» прекратит экспорт нефтепродуктов через Прибалтику

Грузопотоки будут перенаправлены в российские порты на Балтике к 2018 году

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