Шойгу: «Не нужно путать мировой порядок с американским»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Америка и западные партнеры много раз уже последовательно разрушали базовые основы миропорядка. Он посоветовал США менять стратегию действий, чтобы потом не оправдываться в своих просчетах, сваливая вину на Россию и Китай.



По словам Сергея Шойгу, именно США вместе с западными партнерами, начиная с Боснии и Косово и заканчивая Ираком и Ливией, последовательно разрушали базовые основы существующего миропорядка.

«Россия же со времен американско-натовской операции по расчленению Югославии всякий раз предупреждала, к чему, в конце концов, приведут такие действия», — цитирует слова министра обороны «РИА Новости».

Он подчеркнул, что США всякий раз наступают на грабли в Ираке, Афганистане, Ливии, других странах.

«Американские коллеги не делают никаких выводов», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны советует Америке поменять стратегию действий, чтобы не «оправдываться за свои просчеты, сваливая всё на Россию, Китай и другие страны, имеющие независимое мировоззрение».

Министр обороны РФ считает, что «не нужно путать мировой порядок с американским». Он пояснил, что поддержание мирового порядка — это естественная обязанность всего мирового сообщества, а не только Пентагона.

«Россия всегда выступала за сохранение справедливого и многополярного мира в интересах всех государств», — заявил Шойгу.

Глава Минобороны резюмировал, что чем быстрее США осознают это и начнут меняться, тем скорее будут решаться все накопленные разногласия.

«Причем не только по Сирии», — добавил он.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер в ходе выступления в Оксфордском университете заявил, что Россия пытается подорвать основы миропорядка.