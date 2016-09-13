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Сергей Шнуров: «Премия «Человек года» не многое для меня значит»

Лидер группы «Ленинград» дал первое интервью после получения премии журнала GQ

Сразу после вручения Сергею Шнурову главного приза в номинациях «Человек года» и «Музыкант года», нароный любимец ответил на вопросы журналистов.

— Сергей, вы — человек года. Ожидали, что премию дадут именно вам?

— Ну конечно, меня даже сфотографировали уже для нового номера журнала. Это только для зрителей загадка. Мне же 43 года: получить премию конечно приятно, но она не многое значит.

— На церемонии награждения вы напомнили всем, что уже побеждали в этой номинации на самой первой премии. Помните, как это было?

— Я помню ту первую премию GQ, но только ее начало. Вторую часть церемонии помню не особо, но могу сказать точно, что я тогда разбил гитару — был жутко пьян. На церемонии присутствовало человек 20 всего, и там был Владимир Сорокин, а сегодня его нет, что очень жалко. Я бы хотел его здесь увидеть.

— С какой строчкой из ваших «нетленок» у вас ассоциируется сегодняшняя награда?

— «Все нормально, супер гуд», наверно. Но исполнять не буду, уже напелся.

— Как будете отмечать?

— Никак. У меня завтра концерт, где-то на Кипре по-моему, а послезавтра в Тель-Авиве. Поэтому если я буду все отмечать, я не буду давать концерты, а концерты важнее, потому что люди ждут.

— Что нужно для того, чтобы быть успешным?

— Никогда не думать, что ты успешный.

— Вам присуще чувство стиля?

— Чувство стиля? Я скорее за вкус. И чувство юмора. В 21-м веке оно абсолютно необходимо. Без чувства юмора здесь нечего делать.

— Ваши последние песни стали, пожалуй, самыми успешными среди народа. Вы ожидали такого высокого рейтинга?

— Мы стремимся делать запоминающиеся мелодии, навязчивые, я бы даже сказал. Это наша цель, мы стараемся.

— Что в планах? Гастрольная деятельность или студийная работа?

— У нас очень много гастролей. Студийная работа возможно будет в феврале, я очень жду, соскучился. Все песни мы записываем сразу: те самые пресловутые «Лабутены» были записаны за 15 минут лайфом. Все новые треки пишем на коленке в походных условиях.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Сергей Шнуров: «Премия «Человек года» не многое для меня значит»

Сергей Шнуров: «Премия «Человек года» не многое для меня значит»Лидер группы «Ленинград» дал первое интервью после получения премии журнала GQ

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