Сергей Шнуров: «Премия «Человек года» не многое для меня значит»

Лидер группы «Ленинград» дал первое интервью после получения премии журнала GQ
Сразу после вручения Сергею Шнурову главного приза в номинациях «Человек года» и «Музыкант года», нароный любимец ответил на вопросы журналистов.
— Сергей, вы — человек года. Ожидали, что премию дадут именно вам?
— Ну конечно, меня даже сфотографировали уже для нового номера журнала. Это только для зрителей загадка. Мне же 43 года: получить премию конечно приятно, но она не многое значит.
— На церемонии награждения вы напомнили всем, что уже побеждали в этой номинации на самой первой премии. Помните, как это было?
— Я помню ту первую премию GQ, но только ее начало. Вторую часть церемонии помню не особо, но могу сказать точно, что я тогда разбил гитару — был жутко пьян. На церемонии присутствовало человек 20 всего, и там был Владимир Сорокин, а сегодня его нет, что очень жалко. Я бы хотел его здесь увидеть.
— С какой строчкой из ваших «нетленок» у вас ассоциируется сегодняшняя награда?
— «Все нормально, супер гуд», наверно. Но исполнять не буду, уже напелся.
— Как будете отмечать?
— Никак. У меня завтра концерт, где-то на Кипре по-моему, а послезавтра в Тель-Авиве. Поэтому если я буду все отмечать, я не буду давать концерты, а концерты важнее, потому что люди ждут.
— Что нужно для того, чтобы быть успешным?
— Никогда не думать, что ты успешный.
— Вам присуще чувство стиля?
— Чувство стиля? Я скорее за вкус. И чувство юмора. В 21-м веке оно абсолютно необходимо. Без чувства юмора здесь нечего делать.
— Ваши последние песни стали, пожалуй, самыми успешными среди народа. Вы ожидали такого высокого рейтинга?
— Мы стремимся делать запоминающиеся мелодии, навязчивые, я бы даже сказал. Это наша цель, мы стараемся.
— Что в планах? Гастрольная деятельность или студийная работа?
— У нас очень много гастролей. Студийная работа возможно будет в феврале, я очень жду, соскучился. Все песни мы записываем сразу: те самые пресловутые «Лабутены» были записаны за 15 минут лайфом. Все новые треки пишем на коленке в походных условиях.
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