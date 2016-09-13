Бывший хоккеист Петр Девяткин найден мертвым в Новосибирске

В Новосибирске погиб бывший хоккеист, участник Олимпиады 1998 года в составе сборной Казахстана Петр Девяткин. Полицейские предполагают, что спортсмен мог совершить самоубийство.

«10 сентября утром в полицию Новосибирска поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины у дома номер 12 по улице Немировича-Данченко. В ходе выезда сотрудники отдела полиции №7 «Ленинский» обнаружили по указанному адресу мужчину 1977 года рождения, который предположительно покончил жизнь самоубийством», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Агентство также сообщает, что при Петре Девяткине была найдена предсмертная записка.