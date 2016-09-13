Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Бывший хоккеист Петр Девяткин найден мертвым в Новосибирске

Предполагается, что участник Олимпийских игр 1998 года мог совершить самоубийство

В Новосибирске погиб бывший хоккеист, участник Олимпиады 1998 года в составе сборной Казахстана Петр Девяткин. Полицейские предполагают, что  спортсмен мог совершить самоубийство.

«10 сентября утром в полицию Новосибирска поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины у дома номер 12 по улице Немировича-Данченко. В ходе выезда сотрудники отдела полиции №7 «Ленинский» обнаружили по указанному адресу мужчину 1977 года рождения, который предположительно покончил жизнь самоубийством», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Новосибирской области. 

Агентство также сообщает, что при Петре Девяткине была найдена предсмертная записка.

Написать комментарий
Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Бывший хоккеист Петр Девяткин найден мертвым в Новосибирске

Предполагается, что участник Олимпийских игр 1998 года мог совершить самоубийство

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Максим Кононенко

публицист

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке