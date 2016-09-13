Установлено место закладки бомбы в разбившемся над Синаем A321

Международная техническая комиссия установила место закладки бомбы на борту авиалайнера A321 российской авиакомпании «Когалымавиа. По данным экспертов, занимающихся расследование авиакатастрофы, унесшей жизни 224 человек, взрывное устройство было спрятано в отсеке так называемого рассыпного груза, располагающегося в хвостовой части воздушного судна.

Взрыв вызвал отрыв хвостовой части самолета, тем самым спровоцировав переход авиалайнера в неуправляемое пикирование.

Как сообщают СМИ, авиаэксперты сделали такие выводы на основании анализа выкладки собранных фрагментов A321 в ангаре каирского аэропорта.

Напомним, трагедия в небе над Синаем произошла 31 октября 2015 года. Теракт на борту A321, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, унес жизни 224 человек.