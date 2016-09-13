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Установлено место закладки бомбы в разбившемся над Синаем A321

Взрывное устройство было спрятано в хвостовой части авиалайнера

Международная техническая комиссия установила место закладки бомбы на борту авиалайнера A321 российской авиакомпании «Когалымавиа. По данным экспертов, занимающихся расследование авиакатастрофы, унесшей жизни 224 человек, взрывное устройство было спрятано в отсеке так называемого рассыпного груза, располагающегося в хвостовой части воздушного судна.

Взрыв вызвал отрыв хвостовой части самолета, тем самым спровоцировав переход авиалайнера в неуправляемое пикирование.

Как сообщают СМИ, авиаэксперты сделали такие выводы на основании анализа выкладки собранных фрагментов A321 в ангаре каирского аэропорта.

Напомним, трагедия в небе над Синаем произошла 31 октября 2015 года. Теракт на борту A321, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, унес жизни 224 человек.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Установлено место закладки бомбы в разбившемся над Синаем A321

Взрывное устройство было спрятано в хвостовой части авиалайнера

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