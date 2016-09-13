Порошенко призвал Запад не признавать выборы в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал лидеров G7 и Евросоюз не признавать итоги голосования на выборах в российскую Государтсвенную думу, которое пройдет в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Украинский лидер также сообщил о якобы ухудшающейся ситуации на полуострове с соблюдением прав человека, а также призвал страны продолжать поддерживать антироссийские санкции, говорится на официальном сайте президента.

Ранее Порошенко поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину сообщить руководству России о невозможности проводить выборы на украинской территории. До этого Верховная рада призвала парламенты других государств отказаться от участия в наблюдении за выборами на территории Крыма и признать голосование нелегитимным.

При этом в Министерстве иностранных дел РФ попытки Киева выставить России ультиматум назвали смехотворными. В ведомстве также в очередной раз подчеркнули, что Крым является неотъемлемой частью страны.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования — 18 сентября.

Крым и Севастополь стали частью России по итогам референдума, который прошел в 2014 году. В ходе голосования подавляющее большинство жителей региона поддержали решение о присоединении. В Москве не раз отмечали, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права. В Киеве же до сих пор называют Крым своей «временно оккупированной » территорией.