КНДР предложила России помощь в Приморье

Генеральное консульство КНДР во Владивостоке предложило помощь в устранении последствий паводка в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на директора Третьего департамента МИД республики О Сынг Хо.

«Генконсул Им Чхон Ир выразил готовность мобилизовать наши трудовые бригады. Это свидетельство крепких отношений между нашими территориями. Будем продолжать искать способы, как помочь Приморскому краю устранить причиненный стихией ущерб», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

О Сынг Хо отметил, что предлагается задействовать в работах по восстановлению строителей из Северной Кореи, которые работают на территории Приморья — возводят здания во Владивостоке и Находке.

К настоящему моменту в Приморском крае подтопленными остаются 270 жилых домов в семи муниципальных образованиях. Повреждения имеют 29 участков дорог и 47 автомобильных мостов. За минувшие сутки в регионе была восстановлена связь с девятью селами, а также электроснабжение в шести населенных пунктах.

Напомним, в конце августа в регионе прошел тайфун «Лайонрок», принесший трехмесячную норму осадков — был объявлен режим ЧС федерального уровня. В начале сентября в Приморье прошел еще один тайфун — «Немтеун», который принес около трех декадных норм осадков.