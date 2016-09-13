На камчатском Ключевском вулкане появились новые потоки лавы

Со склонов Ключевского вулкана на Камчатке стекают шесть потоков лавы. Об этом сообщили в вулканологической обсерватории поселка Ключи Усть-Камчатского района.

«В темное время суток наблюдается свечение лавовых потоков, количество которых на юго-восточном склоне за последние три недели увеличилось до пяти. Один поток продолжает изливаться в юго-западном направлении», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «РИА Новости».

Также сообщается о периодических пепловых выбросах, высота которых не превышает 8 тыс. м над уровнем моря, а также взрывах от кратера, которые слышны на расстоянии около 15 км.

Извержение Ключевского вулкана началось весной 2016 года. Предыдущее извержение наблюдалось с января по март 2015 года.

Ключевская сопка — самый высокий действующих вулкан Евразии. Он располагается в Ключевской группе вулканов на расстоянии 60 км от Берингова моря. Высота вулкана — около 4850 м. Ближайший населенный пункт находится в 45 км.