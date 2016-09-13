ЦБ с 13 сентября отозвал лицензию у московского Роспромбанка

ЦБ отозвал лицензию у столичного Роспромбанка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 13 сентября 2016 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Российский промышленный банк», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦБ.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Напомним, в 2016 году лицензий лишились 57 банков, три из которых входили в список ста первых по размеру активов финансовых организаций. Четыре банка входили во вторую сотню, а 11 — в третью. При этом 41 лицензия была отозвана у банков, зарегистрированных в Москве.