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Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Калугой

Инцидент произошел в городе Малоярославец

Двое получили травмы в результате взрыва бытового газа в 9-этажном жилом доме на улице Кирова в городе Малоярославец Калужской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, пострадали двое, госпитализированы в больницу Малоярославца», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

По словам источника, в результате взрыва нарушилось остекление нескольких квартир, а также была повреждена межкомнатная перегородка. 

В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Калугой

Инцидент произошел в городе Малоярославец

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