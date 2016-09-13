Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Калугой

Двое получили травмы в результате взрыва бытового газа в 9-этажном жилом доме на улице Кирова в городе Малоярославец Калужской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, пострадали двое, госпитализированы в больницу Малоярославца», — приводит его слова агентство «РИА Новости».



По словам источника, в результате взрыва нарушилось остекление нескольких квартир, а также была повреждена межкомнатная перегородка.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются.