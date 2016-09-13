Стала известна причина смерти чемпиона России по хоккею Девяткина

Названа предположительная причина гибели чемпиона России по хоккею 1995 года в составе московского «Динамо» Петра Девяткина. Предположительно, он покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Информация об обнаружении тела спортсмена у дома № 12 по улице Немировича-Данченко в Новосибирске поступила в правоохранительные органы утром 10 сентября.

«В ходе выезда сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский» обнаружили по указанному адресу мужчину 1977 года рождения, который, предположительно, покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит агентство ТАСС.

При этом отмечается, что Петр Девяткин был найден повешенным, а при нем была обнаружена предсмертная записка, содержание которой не раскрывается.

Спортсмен выступал на позиции нападающего. Он принимал участие в Олимпийских играх 1998 года в Нагано в составе сборной Казахстана. Команда дошла до четвертьфинала. Кроме того, Петр Девяткин защищал честь ряда российских клубов, таких как «Динамо», «Спартак» и «Салават Юлаев». В 1995 году Девяткин выиграл чемпионат России в составе «Динамо».

До последнего времени экс-хоккеист работал детским тренером на Сахалине.