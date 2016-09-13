СМИ: «Сахарные короли» скрывали вредное влияние сладкого на сердце

Сахарная промышленность в середине XX века платила ученым, чтобы скрыть вредное влияние сладкого на здоровье. К такому выводу пришла группа ученых из Калифорнийского университета.

Эксперты получили доступ к документам Фонда исследования сахара, который в 1960-е годы занимался исследованиями заболеваний сердца, и выяснили, что трое ученых получили по $50 тыс. за статью, в которой продвигали идею, что причиной ишемической болезни становится не сладкое, а жирное, пишет The New York Times.



Научная статья была опубликована в 1967 году в старейшем журнале New England Journal of Medicine. Он стал требовать от авторов сообщать о конфликте интересов только с 1984 года.

Ученые признают, что явных доказательств того, что сотрудники Фонда исследования сахара редактировали черновик статьи, у них нет. Улики, подтверждающие, что в нее были внесены правки, выгодные сахарной промышленности, — косвенные. Ключевые фигуры тех событий уже умерли.

Однако разоблачение играет важную роль, потому что дебаты о вреде сахара и жиров продолжаются до сих пор, говорят эксперты.