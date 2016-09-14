Рахимич: «Планирую вернуться на тренерскую скамейку ЦСКА»

В бытность профессиональным футболистом Элвер Рахимич являлся одним из самых преданных игроков РФПЛ. Боснийский полузащитник на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА, а потом еще два года входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого. Сейчас 40-летний специалист занимается тренерской деятельностью в армейской детско-юношеской спортивной школе. В эксклюзивном интервью «Известиям» Элвер Рахимич рассказал о работе в ДЮСШ, желании вернуться на тренерский мостик ЦСКА, своих впечатлениях от нового стадиона армейцев и эмоциональности Понтуса Вернблума.

— Вы посетили дебютный матч ЦСКА на новом стадионе. Какие впечатления остались от новой арены армейцев?

— Могут быть только самые лучшие ощущения, когда у команды появляется свой дом. Это безумно приятно. Я был просто в восторге! Думаю, как и все остальные поклонники красно-синих.

— Не завидуете футболистам ЦСКА, ведь вам так и не представилась возможность сыграть на собственном стадионе клуба?

— Не завидую. Но мне, конечно, очень жаль, что не удалось там сыграть. Это было одним из моих желаний. Но все-таки зависти нет, ведь футболистам ЦСКА приходится бегать на новой арене, а я отдыхаю (смеется).

— У вас, по сути, не было прощального матча в составе ЦСКА. Не думали провести на новой арене символическую игру?

— Было бы здорово провести такой матч. Обсудим в клубе возможность проведения такой игры.

— На новом стадионе в граффити увековечены легенды армейского клуба — от Федотова до Акинфеева. А вашего изображения почему-то нет. Не обидно?

— Нет, меня это вообще не расстраивает. На рисунках изображены легенды клуба, и они по праву заняли свое место. Самое главное, что болельщики меня помнят и любят, а остальное не важно.

— Постоянно обсуждается вопрос, что на новую арену продано не слишком много абонементов. Как думаете, будет ли новый стадион ЦСКА заполняться так, как это было на матче-открытии с «Тереком»?

— Уверен, что с каждым днем будет продаваться всё больше и больше абонементов. В каждой игре мы будем видеть на стадионе много болельщиков.

— В среду армейцам предстоит стартовать в Лиге чемпионов матчем с «Байером». Какие у вас ожидания от этого поединка?

— В Лиге чемпионов любая игра — сложная, а каждый соперник — сильный. Но я надеюсь, что после хорошего матча против «Терека» в домашнем первенстве футболисты ЦСКА сохранят запал и на Леверкузен. Я, конечно, жду от красно-синих только победы.

— Можно назвать «Байер» главным соперником ЦСКА в споре за путевку в плей-офф?

— ЦСКА попал в очень равную группу. Все команды по силе примерно одного уровня. Мне кажется, у ЦСКА, «Байера», «Тоттенхэма» и «Монако» равные шансы на выход из группы.

— ЦСКА уже несколько лет не может пробиться в Лигу Европы и занимает в группе только последнее место. Сейчас эта тенденция может прерваться?

— Мы все надеемся на то, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Но опять же, повторюсь, что в этот раз группа очень ровная. В предыдущие годы армейцам попадались очень серьезные соперники, поэтому сейчас шансов, безусловно, больше.

— Когда вы играли за ЦСКА, самым жестким игроком в составе команды считался Дэвидас Шемберас. Сейчас его роль исполняет Понтус Вернблум, с которым вы также успели поиграть. Как думаете, кто из них более жесткий футболист?

— Не могу их сравнивать, они оба замечательные игроки, настоящие профессионалы, которые полностью отдаются в каждом матче. Хотя в плане жесткой игры у них действительно есть что-то общее.

— Все знают про манеру Понтуса кричать во время матча и на соперников, и на своих партнеров. Он всегда был таким эмоциональным или это пришло со временем?

— Да, Понтус всегда обладал этой привычкой. Он постоянно кричит на игроков как чужой, так и своей команды. Причем это происходит не только во время игры, но и на тренировках. Мы часто шутили над этим. Понтус — очень эмоциональный парень, и, на мой взгляд, это хорошо. Он заряжает команду на борьбу, мотивирует. И вообще в нынешнем составе ЦСКА его можно назвать одним из лидеров.

— Когда вы завершили карьеру, то сразу вошли в тренерский штаб и стали наблюдать за игрой со скамейки запасных. Сейчас вы перешли на работу в ДЮСШ ЦСКА. Не скучаете по прежней атмосфере?

— Конечно, скучаю. Я на протяжении очень долгого времени был в этой команде, и отвыкнуть было не просто. Но мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас. Я тренирую ребят 1999 года рождения. Учусь на лицензию Pro и набираюсь опыта. Надеюсь, это поможет мне в будущем, и однажды я вернусь на тренерскую скамейку ЦСКА.

— В группе, которую вы сейчас тренируете, есть перспективные ребята?

— Есть, и их достаточно много. Но как их карьера сложится дальше, прогнозировать практически невозможно. Я надеюсь, что кто-то из ребят попадет в первую команду ЦСКА. А те, которые не попадут, надеюсь, смогут найти клубы в премьер-лиге.

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