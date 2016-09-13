МИД Люксембурга призвал исключить Венгрию из Евросоюза

По мнению главы ведомства, политика страны противоречит ценностям блока
Венгрию необходимо немедленно исключить из ЕС, так как политика страны противоречит европейским ценностям, считает глава министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.
«Мы не можем смириться с тем, что фундаментальные ценности Евросоюза массово нарушаются», — сказал он в интервью изданию Die Welt.
По мнению главы МИДа, страны, которые «строят ограждения против военных беженцев, ограничивают свободу прессы и независимость судебной власти», должны быть исключены из Евросоюза.
Министр также подчеркнул, что «это единственная возможность сохранить единство и ценности Евросоюза».
Ассельборн заявил, что политика Венгрии в отношении мигрантов — опасна. Он считает, что в стране могут вскоре «начать расстреливать беженцев», пытающихся пересечь ограждения. Кроме того, он отметил, что если бы решение о вступлении Венгрии в ЕС принималось в ближайшее время, то у страны «не было бы шансов».
Напомним, в конце августа стало известно о намерении Венгрии построить второй забор на границе с Сербией. Премьер-министр страны тогда заявил, что меры помогут сдержать волну мигрантов в том случае, если Турция откажется выполнять свои обязательства по миграционной сделке с Евросоюзом.