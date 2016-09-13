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СК выясняет обстоятельства ранения ребенка огнестрельным оружием

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик перенес сложнейшую операцию после того, как выстрелил себе в голову из травматического пистолета «Оса»

В Санкт-Петербурге следственные органы начали проверять обстоятельства ранения пятилетнего мальчика огнестрельным оружием. В понедельник вечером в детскую городскую больницу № 19 поступил ребенок с проникающим ранением головы. 

Мальчик перенес сложнейшую операцию. За жизнь ребенка врачи боролись больше пяти часов. В настоящий момент он находится в реанимации. Медики сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное.

По данным следствия, ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета «Оса», который нашел в металлическом ящике у себя дома. 

В момент инцидента в квартире находились бабушка и дедушка мальчика, передает РЕН ТВ. Мать ребенка была на работе. Пистолет принадлежит супругу мамы ребенка, он является охранником ЧОПа. В настоящее время мужчина находится в командировке.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

СК выясняет обстоятельства ранения ребенка огнестрельным оружием

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик перенес сложнейшую операцию после того, как выстрелил себе в голову из травматического пистолета «Оса»

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